СМИ: США готовы предоставить гарантии безопасности Мадуро при его отставке
10:14 01.12.2025 (обновлено: 10:47 01.12.2025)
СМИ: США готовы предоставить гарантии безопасности Мадуро при его отставке
СМИ: США готовы предоставить гарантии безопасности Мадуро при его отставке - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ: США готовы предоставить гарантии безопасности Мадуро при его отставке
США готовы дать гарантии безопасности президенту Венесуэлы Николасу Мадуро только при условии, что он немедленно уйдет в отставку, сообщает газета Miami Herald... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
nbc
сша
венесуэла
каракас
СМИ: США готовы предоставить гарантии безопасности Мадуро при его отставке

Miami Herald: США готовы дать Мадуро гарантии безопасности при его отставке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Александр Кряжев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США готовы дать гарантии безопасности президенту Венесуэлы Николасу Мадуро только при условии, что он немедленно уйдет в отставку, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Каракасом.
Телеканал CNN со ссылкой на источник ранее сообщил, что Мадуро в ходе неофициальных переговоров заявил США о готовности уйти со своего поста, однако не раньше, чем через полтора года.
"США дали Мадуро прямое послание: безопасный выезд будет гарантирован ему, его жене Силии Флорес и сыну только в том случае, если он согласится немедленно уйти в отставку", - пишет газета.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ раскрыли, из-за чего переговоры Белого дома с Мадуро зашли в тупик
