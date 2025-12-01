СМИ: США готовы предоставить гарантии безопасности Мадуро при его отставке

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. США готовы дать гарантии безопасности президенту Венесуэлы Николасу Мадуро только при условии, что он немедленно уйдет в отставку, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Каракасом.
"США дали Мадуро прямое послание: безопасный выезд будет гарантирован ему, его жене Силии Флорес и сыну только в том случае, если он согласится немедленно уйти в отставку", - пишет газета.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.