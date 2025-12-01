МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киевский режим зря не смог согласовать решение о передаче территорий в пользу России на переговорах с американской стороной во Флориде, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.
"Когда новые города окажутся в руках россиян, они (украинцы. — Прим. ред.) вспомнят, как им предложили обсудить тогда на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно", — сказал он.
По словам эксперта, темп освобождения ВС России территорий на Украине значительно ускорился в этом году, что дает надежду на скорое окончание конфликта.
Переговоры во Флориде
В воскресенье во Флориде прошли переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Как выяснило РИА Новости, они состоялись на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club, принадлежащего семейству спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.
Рубио назвал встречу продуктивной, но признал, что "работы впереди еще много".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной.