"Будет уже поздно": в США сделали резкое заявление после встречи по Украине
03:32 01.12.2025 (обновлено: 14:12 01.12.2025)
"Будет уже поздно": в США сделали резкое заявление после встречи по Украине
"Будет уже поздно": в США сделали резкое заявление после встречи по Украине
Киевский режим зря не смог согласовать решение о передаче территорий в пользу России на переговорах с американской стороной во Флориде, такое мнение высказал... РИА Новости, 01.12.2025
в мире, флорида, россия, украина, марко рубио, стив уиткофф, рустем умеров, министерство обороны сша
В мире, Флорида, Россия, Украина, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Рустем Умеров, Министерство обороны США
"Будет уже поздно": в США сделали резкое заявление после встречи по Украине

Макгрегор: Киев зря не решил вопрос передачи территорий в пользу России

© AP Photo / Terry RennaГоссекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Госсекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Киевский режим зря не смог согласовать решение о передаче территорий в пользу России на переговорах с американской стороной во Флориде, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.
"Когда новые города окажутся в руках россиян, они (украинцы. — Прим. ред.) вспомнят, как им предложили обсудить тогда на переговорах этот вопрос, но будет уже поздно", — сказал он.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: США и Киев обсуждали "обмен" территориями между Россией и Украиной
Вчера, 01:34
По словам эксперта, темп освобождения ВС России территорий на Украине значительно ускорился в этом году, что дает надежду на скорое окончание конфликта.
"Что бы ни случилось, они (россияне. — Прим. ред.) получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими", — подчеркнул Макгрегор.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Борьба за выживание": в Киеве сообщили о новой проблеме Зеленского
Вчера, 01:07

Переговоры во Флориде

В воскресенье во Флориде прошли переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Как выяснило РИА Новости, они состоялись на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club, принадлежащего семейству спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.
Рубио назвал встречу продуктивной, но признал, что "работы впереди еще много".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп похвалил Рубио и Уиткоффа после встречи с делегацией Украины
Вчера, 00:57
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной.
По данным издания The Wall Street Journal, в ходе переговоров также обсуждалась возможность "обмена" территориями между Россией и Украиной. Среди вопросов, оставшихся открытыми, — будет ли Москва продолжать настаивать на международном признании новых регионов.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Рубио рассказал о дальнейшей работе по украинскому урегулированию
30 ноября, 22:55
 
В миреФлоридаРоссияУкраинаМарко РубиоСтив УиткоффРустем УмеровМинистерство обороны США
 
 
