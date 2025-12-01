ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников появляются в США из-за того, что семьи не могут получить их тела, выяснил корреспондент РИА Новости.

Официальная информация о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствует. Открытые источники позволяют говорить о более чем сотне убитых. В ноябре был ликвидирован по меньше мере один американский наемник, в октябре — не менее трех и столько же в сентябре.

Одним из первых граждан США , погибших в нынешнем году, стал 23-летний Роберт из штата Пенсильвания , которого не взяли в американскую армию из-за проблем со здоровьем. Как признавались родственники в беседе с местными изданиями, американец чувствовал, что в жизни нет смысла, он работал ночным охранником и желал стать военным.

Весной 2024 года он вступил в ряды ВСУ . Семья ждала его в отпуск в январе 2025-го. Согласно открытым данным, массовое дезертирство иностранных наемников привело к тому, что украинское командование отпуск отменило, бросив Роберта в бой у Красноармейска (украинское название — Покровск ), где он и был уничтожен 3 января.

Тело американца осталось на поле боя. В конце июля семья провела символическую церемонию прощания, а у своего дома устроила импровизированный мемориал, установив табличку с именем Роберта и другого наемника, ликвидированного в один день с ним.

Другим подобным примером стал 22-летний Уильям из Северной Каролины , которого убили еще весной 2022 года, однако тело, по словам членов его семьи, так и не нашли. В итоге родственники провели церемонию прощания, установив на кладбище лишь табличку в память о погибшем.

Родные ликвидированных американцев часто ограничиваются церемонией прощания в местной церкви. Одним из таких примеров стало прощание с наемником по имени Сет из Западной Вирджинии, убитым в 2023 году в Херсонской области

Госдеп тем временем выпустил памятку со словами "не отправляйтесь на Украину". В ней указано, что американцам не следует находиться вблизи мест боевых действий.

Грузии, В Минобороны России не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".