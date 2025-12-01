Рейтинг@Mail.ru
В США появляются пустые могилы наемников, воевавших на Украине - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 01.12.2025 (обновлено: 13:13 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/ssha-2058821337.html
В США появляются пустые могилы наемников, воевавших на Украине
В США появляются пустые могилы наемников, воевавших на Украине - РИА Новости, 01.12.2025
В США появляются пустые могилы наемников, воевавших на Украине
Пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников появляются в США из-за того, что семьи не могут получить их тела, выяснил корреспондент РИА... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T03:24:00+03:00
2025-12-01T13:13:00+03:00
в мире
сша
пенсильвания
красноармейск
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058821857_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_58ee2245f340236d7c243670256e8435.jpg
https://ria.ru/20251127/naemnik-2057900601.html
https://ria.ru/20251128/likvidatsiya-2058253481.html
https://ria.ru/20251124/svo-2057250232.html
сша
пенсильвания
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058821857_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d0b2becdc0c3c38ccdb45befaeabefa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, красноармейск, вооруженные силы украины, государственный департамент сша
В мире, США, Пенсильвания, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США
В США появляются пустые могилы наемников, воевавших на Украине

На кладбищах США появились пустые могилы воевавших за Киев наемников

© РИА НовостиПустая могила американского наемника, воевавшего на Украине
Пустая могила американского наемника, воевавшего на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Пустая могила американского наемника, воевавшего на Украине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Пустые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников появляются в США из-за того, что семьи не могут получить их тела, выяснил корреспондент РИА Новости.
Официальная информация о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствует. Открытые источники позволяют говорить о более чем сотне убитых. В ноябре был ликвидирован по меньше мере один американский наемник, в октябре — не менее трех и столько же в сентябре.
Одним из первых граждан США, погибших в нынешнем году, стал 23-летний Роберт из штата Пенсильвания, которого не взяли в американскую армию из-за проблем со здоровьем. Как признавались родственники в беседе с местными изданиями, американец чувствовал, что в жизни нет смысла, он работал ночным охранником и желал стать военным.
Весной 2024 года он вступил в ряды ВСУ. Семья ждала его в отпуск в январе 2025-го. Согласно открытым данным, массовое дезертирство иностранных наемников привело к тому, что украинское командование отпуск отменило, бросив Роберта в бой у Красноармейска (украинское название — Покровск), где он и был уничтожен 3 января.
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД Южной Кореи подтвердил смерть наемника на Украине
27 ноября, 07:35
Тело американца осталось на поле боя. В конце июля семья провела символическую церемонию прощания, а у своего дома устроила импровизированный мемориал, установив табличку с именем Роберта и другого наемника, ликвидированного в один день с ним.
Другим подобным примером стал 22-летний Уильям из Северной Каролины, которого убили еще весной 2022 года, однако тело, по словам членов его семьи, так и не нашли. В итоге родственники провели церемонию прощания, установив на кладбище лишь табличку в память о погибшем.
Родные ликвидированных американцев часто ограничиваются церемонией прощания в местной церкви. Одним из таких примеров стало прощание с наемником по имени Сет из Западной Вирджинии, убитым в 2023 году в Херсонской области.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Одессе и ДНР ликвидировали иностранных наемников и офицеров СБУ
28 ноября, 09:15
Госдеп тем временем выпустил памятку со словами "не отправляйтесь на Украину". В ней указано, что американцам не следует находиться вблизи мест боевых действий.
В Минобороны России не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Колумбийский наемник ВСУ рассказал, какие наркокартели воюют на Украине
24 ноября, 20:14
 
В миреСШАПенсильванияКрасноармейскВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала