https://ria.ru/20251201/ssha-2058818161.html
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов - РИА Новости, 01.12.2025
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов
Более 8,5 тысяч рейсов задержали, сотни отменили из-за снежного шторма, который затронул Колорадо и северо-запад США, следует из данных сервиса FlightAware. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T02:11:00+03:00
2025-12-01T02:11:00+03:00
2025-12-01T02:11:00+03:00
в мире
колорадо
сша
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104542/32/1045423208_0:59:2500:1465_1920x0_80_0_0_cfb8a5bb5b576f0a5fc4a8a1695548e5.jpg
https://ria.ru/20251130/ssha-2058807293.html
колорадо
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104542/32/1045423208_236:0:2265:1522_1920x0_80_0_0_fc83ba1153c28b4e2e0d63799ffb5717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колорадо, сша, америка
В мире, Колорадо, США, Америка
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов
FlightAware: в США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов