Рейтинг@Mail.ru
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ssha-2058818161.html
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов - РИА Новости, 01.12.2025
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов
Более 8,5 тысяч рейсов задержали, сотни отменили из-за снежного шторма, который затронул Колорадо и северо-запад США, следует из данных сервиса FlightAware. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T02:11:00+03:00
2025-12-01T02:11:00+03:00
в мире
колорадо
сша
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104542/32/1045423208_0:59:2500:1465_1920x0_80_0_0_cfb8a5bb5b576f0a5fc4a8a1695548e5.jpg
https://ria.ru/20251130/ssha-2058807293.html
колорадо
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104542/32/1045423208_236:0:2265:1522_1920x0_80_0_0_fc83ba1153c28b4e2e0d63799ffb5717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колорадо, сша, америка
В мире, Колорадо, США, Америка
В США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов

FlightAware: в США из-за снежного шторма задержали более 8,5 тысячи рейсов

© AP Photo / Nam Y. HuhАэропорт О'Хара в Чикаго во время снегопада
Аэропорт О'Хара в Чикаго во время снегопада - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
Аэропорт О'Хара в Чикаго во время снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Более 8,5 тысяч рейсов задержали, сотни отменили из-за снежного шторма, который затронул Колорадо и северо-запад США, следует из данных сервиса FlightAware.
Как ранее сообщали американские СМИ, в субботу на северо-западе страны объявили штормовое предупреждение. В итоге, более 1,4 тысячи внутренних и международных рейсов по всей стране были отменены.
Согласно данным сервиса по отслеживанию полетов в режиме реального времени, сегодня общее количество задержек на территории, при въезде и выезде из страны составляет 8 558, при этом в Америке отменили 686 рейсов из 1 072 по всему миру.
Международный аэропорт О'Хара (ORD), расположенный в северо-западной части Чикаго, штат Иллинойс, столкнулся с наибольшими трудностями: там уже отменили 121 рейс, следует из данных сервиса.
Последствия снегопада в Буффало, США - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В США отменили более 600 авиарейсов из-за снегопада
Вчера, 23:58
 
В миреКолорадоСШААмерика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала