Рейтинг@Mail.ru
"Это позор": депутат Рады заметил важную деталь на переговорах с США - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ssha-2058817844.html
"Это позор": депутат Рады заметил важную деталь на переговорах с США
"Это позор": депутат Рады заметил важную деталь на переговорах с США - РИА Новости, 01.12.2025
"Это позор": депутат Рады заметил важную деталь на переговорах с США
Переговоры представителей США и Украины на территории гольф-клуба, а не в официальных учреждениях, показывают официальное отношение Вашингтона к легитимности... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T02:00:00+03:00
2025-12-01T02:00:00+03:00
в мире
украина
флорида
сша
марко рубио
стив уиткофф
артем дмитрук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775031_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9d188790fb8778ef291cacb228a4c086.jpg
https://ria.ru/20251201/tramp-2058813656.html
https://ria.ru/20251130/ssha-2058731782.html
https://ria.ru/20251201/tramp-2058813773.html
украина
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775031_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f60df804ea986df2deaf4b1697307812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, флорида, сша, марко рубио, стив уиткофф, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, Флорида, США, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Это позор": депутат Рады заметил важную деталь на переговорах с США

Дмитрук назвал позорным проведение переговоров Украины и США в гольф-клубе

© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Переговоры представителей США и Украины на территории гольф-клуба, а не в официальных учреждениях, показывают официальное отношение Вашингтона к легитимности киевского режима, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Почему переговорные группы Украины и США встречаются не в государственных учреждениях? Ответ прост и позорен. Сегодня на Украине не существует легитимной переговорной группы, не существует законного органа, который мог бы представлять страну на таком уровне", — пояснил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп подтвердил, что Уиткофф "на неделе" планирует встретиться с Путиным
01:01
По словам парламентария, статус украинской делегации давно обнулен, ее присутствие в госучреждениях выглядело бы как оскорбление и нарушение международного протокола.
"Поэтому и происходит то, что все видят: встречи в баре, в лобби, в гольф-клубе. В гольф они (Украинцы. — Прим. Ред.) играть не умеют, но это уже не важно — это всего лишь место, куда можно посадить людей, чтобы им передали очередные указания.", — сказал парламентарий.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели
Вчера, 14:21

Переговоры во Флориде

В воскресенье во Флориде прошли переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Как выяснило РИА Новости, они состоялись на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club, принадлежащего семейству спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.
Рубио назвал встречу продуктивной, но признал, что "работы впереди еще много".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной.
Ранее в воскресенье издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на источник в Белом доме, что переговоры во Флориде включают обсуждение графика выборов на Украине и территориальные вопросы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп назвал коррупцию проблемой Украины в переговорах
01:02
 
В миреУкраинаФлоридаСШАМарко РубиоСтив УиткоффАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала