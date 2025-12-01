Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией. Архивное фото

© AP Photo / Terry Renna Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией

"Это позор": депутат Рады заметил важную деталь на переговорах с США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Переговоры представителей США и Украины на территории гольф-клуба, а не в официальных учреждениях, показывают официальное отношение Вашингтона к легитимности киевского режима, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

"Почему переговорные группы Украины США встречаются не в государственных учреждениях? Ответ прост и позорен. Сегодня на Украине не существует легитимной переговорной группы, не существует законного органа, который мог бы представлять страну на таком уровне", — пояснил он.

По словам парламентария, статус украинской делегации давно обнулен, ее присутствие в госучреждениях выглядело бы как оскорбление и нарушение международного протокола.

"Поэтому и происходит то, что все видят: встречи в баре, в лобби, в гольф-клубе. В гольф они (Украинцы. — Прим. Ред.) играть не умеют, но это уже не важно — это всего лишь место, куда можно посадить людей, чтобы им передали очередные указания.", — сказал парламентарий.

Переговоры во Флориде

В воскресенье во Флориде прошли переговоры госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с украинской делегацией. Как выяснило РИА Новости, они состоялись на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club, принадлежащего семейству спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.

Рубио назвал встречу продуктивной, но признал, что "работы впереди еще много".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров , возглавляющий украинскую делегацию, также назвал встречу во Флориде успешной.