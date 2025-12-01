ВСУ не могут уйти по левому берегу Оскола у Купянска, заявил Герасимов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВСУ не могут уйти на юг по левому берегу реки Оскол у Купянска из-за плотной обороны ВС РФ, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.