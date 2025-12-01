https://ria.ru/20251201/spetsoperatsiya-2059066322.html
ВСУ не могут уйти по левому берегу Оскола у Купянска, заявил Герасимов
ВСУ не могут уйти по левому берегу Оскола у Купянска, заявил Герасимов - РИА Новости, 01.12.2025
ВСУ не могут уйти по левому берегу Оскола у Купянска, заявил Герасимов
ВСУ не могут уйти на юг по левому берегу реки Оскол у Купянска из-за плотной обороны ВС РФ, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:58:00+03:00
2025-12-01T23:58:00+03:00
2025-12-01T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c9259149ec5b34239b1910f928db59.jpg
https://ria.ru/20251121/vsu-2056609359.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f7b41f3341d4baef71ff2f0edd6c4397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ не могут уйти по левому берегу Оскола у Купянска, заявил Герасимов
Герасимов: ВСУ не могут уйти на юг по левому берегу Оскола из-за плотной обороны