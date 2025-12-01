Спецоперация, 1 декабря: "Южная" группировка освободила Клиновое в ДНР

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Подразделения российской "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

На всех направлениях спецоперации ВСУ потеряли более 1415 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 11 боевых бронированных машин, девяти артиллерийских орудий, 19 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и девяти складов боеприпасов и материальных средств.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, горючего, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 97 беспилотников самолетного типа.

Как сообщил со ссылкой на двух украинских источников портал Axios, переговоры были почти полностью сосредоточены на обсуждении территориального вопроса. Также, по данным портала, Умеров в понедельник встретится в Париже Владимиром Зеленским , чтобы доложить ему о прошедших переговорах.

Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что в ходе переговоров были обговорены самые проблематичные аспекты плана по урегулированию, в том числе, возможный сценарий, по которому Украина де-факто будет лишена возможности членства в НАТО . В то же время, как утверждает телеканал, переговоры не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам, и ещё многое предстоит сделать.

Газета Wall Street Journal уточнила, что США и Киев обсуждали сроки проведения выборов на Украине и возможность "обмена" территориями между РФ и Украиной. Как сообщило издание, вопрос гарантий безопасности для Украины со стороны Запада остается нерешенным после переговоров во Флориде.

Прошедшие переговоры прокомментировал журналистам президент США Дональд Трамп . Он заявил, что делегации "поладили" между собой, а также, что есть хороший шанс на заключение сделки. Кроме того, Трамп выразил уверенность, что Россия заинтересована в завершении конфликта. По его мнению, Украина также хотела бы завершения конфликта. Также президент США сообщил, что не намерен устанавливать для России дедлайн по завершению конфликта.

Вечером в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники передало, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф проводит новую встречу с представителями Украины во Флориде. По данным агентства, американскому спецпосланнику предстоит обсудить "ещё несколько вопросов" с Умеровым.

Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук, как передало агентство Блумберг, заявила, что Украина получила через американскую инициативу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривает закупки Европой американского вооружения для Киева) 75% финансирования систем ПВО Patriot и 90% всех других систем ПВО с момента её запуска этим летом.

Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истр ебителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL, сообщил в понедельник министр обороны страны Рубен Брекелманс. Кабмин Нидерландов сообщил, что с 1 декабря страна разместит в Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot, Nasams, системы борьбы с беспилотниками, а также 300 военнослужащих в рамках миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU).

Окончательное решение о том, из каких источников будет финансироваться нехватка бюджета Украины, будет принято на саммите ЕС , который пройдёт, как ожидается 18 и 19 декабря, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе , посвященного обороне.

Турецкий дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Турция стремится возобновить переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле и рассчитывает на поддержку Запада. По его словам, Анкара на высшем уровне заявила о готовности принять четвертый раунд переговоров и добивается возвращения сторон за стол переговоров и устойчивого прекращения огня в конфликте, который затрагивает весь регион.

Газета Monde со ссылкой на источник сообщила, что члены так называемой "коалиции желающих" обсуждают "креативные варианты" контроля над территориями по линии прекращения огня в случае его достижения в конфликте на Украине.

Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил газете Politico , что неспособность ЕС найти способ финансировать Украину - это не вина Бельгии, а результата упрямства блока, настаивающего на использовании замороженных активов РФ, при этом не осознавая, какие риски это несет. Кроме того, по его словам, выделение Евросоюзом кредита Киеву за счет замороженных активов РФ может создать проблему для переговоров по урегулированию на Украине.

ФСБ сообщила в понедельник, что предотвратила в Крыму убийство одного из старших офицеров Минобороны РФ. Его готовило главное управление разведки минобороны Украины (ГУР). Завербованный спецслужбой гражданин Украины должен был взорвать автомобиль военнослужащего. Злоумышленник при закладке взрывного устройства оказал сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован.

Организатором теракта в российской спецслужбе назвали сотрудника ГУР Рустема Фахриева. Один из его пособников – житель Крыма, задержан.

Также ФСБ показала видео, где демонстрируются ликвидированный агент, бомба, которую он хотел заложить под машину, а также кадры задержания соучастника попытки убийства. Из опубликованной ФСБ записи инструктажа агента перед покушением ясно, что Киев планировал убийство одного из российских генералов, а также предполагал возможность убийства жены и ребенка российского военнослужащего.

Фантазия Киева о приостановке действия Оттавской конвенции нарушает международное право, она неприемлема, заявил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван.

Кроме того, по его словам, с 2022 года Украина применяет новый тип противопехотных мин неизвестного происхождения, доставляемых БПЛА. ООН продолжит расследование этого вопроса, а Киев обязан уничтожить имеющиеся у него запасы мин. Также, по данным Мозера-Пуангсувана, Украина продолжает использовать запрещенные противопехотные мины, наращивает их запасы и, вероятно, производит самостоятельно.

По его словам, есть фотодоказательства применения Украиной поставленных США систем ADAM для противопехотных мин на поле боя.

Глава украинской делегации секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после переговоров с США анонсировал продолжение консультаций и работу над согласованием совместного рамочного решения. Он добавил, что есть существенное продвижение в переговорах, и заявил о сближении украинской и американской позиций, а также уточнил, что доложил об итогах переговоров Зеленскому.