ВС России ликвидировали начальника украинской комендатуры в районе Черняков
ВС России ликвидировали начальника украинской комендатуры в районе Черняков - РИА Новости, 01.12.2025
ВС России ликвидировали начальника украинской комендатуры в районе Черняков
Начальник украинской пограничной комендатуры ликвидирован в районе Черняков в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Начальник украинской пограничной комендатуры ликвидирован в районе Черняков в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На участке фронта Меловое-Хатнее в районе населенного пункта Черняки комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования 1-го погранотряда государственной пограничной службы Украины", - сказал собеседник агентства.
"Ликвидирован начальник пограничной комендатуры в звании капитан", - добавил он.