Названо количество освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов
Названо количество освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов - РИА Новости, 01.12.2025
Названо количество освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов
Российские военные с начала года освободили не менее 275 населенных пунктов в зоне спецоперации, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2025
