01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:58 01.12.2025
Названо количество освобожденных ВС России с начала года населенных пунктов
Российские военные с начала года освободили не менее 275 населенных пунктов в зоне спецоперации, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2025
россия, донецкая народная республика, кировск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Кировск
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские военные с начала года освободили не менее 275 населенных пунктов в зоне спецоперации, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
По данным МО на 25 сентября, были освобождены и перешли под полный контроль ВС РФ 205 населенных пунктов.
Как подсчитало РИА Новости, с 26 сентября по 30 ноября российские военные освободили еще не менее 70 населенных пунктов, их общее число за 11 месяцев возросло до 275.
Больше всего населенных пунктов - 23 - освобождено в ДНР: Дерилово, Майское, Шандриголово, Северск Малый, Кировск, Кузьминовка, Федоровка, Московское, Балаган, Новопавловка, Плещеевка, Чунишино, Ленино, Проминь, Гнатовка, Масляковка, Новоселовка, Платоновка, Ставки, Ямполь, Васюковка, Звановка и Петровское.
Расчеты БПЛА российского отряда специального назначения Анвар, действующего в интересах группировки войск Север, уничтожили бронированную технику иностранных наемников в районе российской госграницы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ВС России уничтожили технику иностранных наемников вблизи госграницы
Специальная военная операция на Украине
 
 
