ВС России уничтожили технику иностранных наемников вблизи госграницы
ВС России уничтожили технику иностранных наемников вблизи госграницы - РИА Новости, 01.12.2025
ВС России уничтожили технику иностранных наемников вблизи госграницы
Расчеты БПЛА российского отряда специального назначения "Анвар", действующего в интересах группировки войск "Север", уничтожили бронированную технику... РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
ВС России уничтожили технику иностранных наемников вблизи госграницы
Расчеты БПЛА "Анвара" уничтожили технику иностранных наемников вблизи госграницы
ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Расчеты БПЛА российского отряда специального назначения "Анвар", действующего в интересах группировки войск "Север", уничтожили бронированную технику иностранных наемников в районе госграницы РФ, рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Непома".
"Передали нам точку, сказали, что там заехали какие-то наемники западные, не знаю точно из какой страны. Полетели, это достаточно тыловой район был у противника. Подтвердили, и, соответственно, нанесли сразу поражение", - рассказал оператор БПЛА.
Со слов "Непомы", саму модель и марку бронированной машины рассмотреть не удалось, но уничтожение цели подтвердили.
"Там был транспорт ББМ (бронированный автомобиль - ред.) западного типа, я затрудняюсь ответить какая точно была, потому что замаскирована она была и настолько плотно к ней сетка прилегала. Само поражение мы подтвердили", - уточнил оператор расчета.