ВС России уничтожили технику иностранных наемников вблизи госграницы

ЛУГАНСК, 1 дек - РИА Новости. Расчеты БПЛА российского отряда специального назначения "Анвар", действующего в интересах группировки войск "Север", уничтожили бронированную технику иностранных наемников в районе госграницы РФ, рассказал оператор FPV-дрона с позывным "Непома".

"Передали нам точку, сказали, что там заехали какие-то наемники западные, не знаю точно из какой страны. Полетели, это достаточно тыловой район был у противника. Подтвердили, и, соответственно, нанесли сразу поражение", - рассказал оператор БПЛА.