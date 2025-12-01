https://ria.ru/20251201/spetsoperatsiya-2058817412.html
Бойцы ВС России призвали сдаться ВСУ в районе Гуляйполя
ДОНЕЦК, 1 дек - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Восток" применяют по позициям украинских формирований в районе Гуляйполя агитационные боеприпасы с листовками, призывающими к сдаче в плен или отходу из города, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Проводим залистование. Решение о задействовании реактивной артиллерии для массового распространения обращений к украинским военнослужащим принято на фоне обострения обстановки под Гуляйполем, где противник потерял ряд населённых пунктов и оказался под угрозой охвата", - сообщил собеседник агентства.
Собеседник агентства добавил, что на листовках содержатся призывы покинуть город либо сдаться в плен, при этом подчёркивается, что продолжение сопротивления в Гуляйполе сопряжено с высокими потерями. Всего более 40 тысяч листовок было сброшено на позиции ВСУ.
