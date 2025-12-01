Рейтинг@Mail.ru
Боец спас раненных сослуживцев под минометным огнем - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:38 01.12.2025
Боец спас раненных сослуживцев под минометным огнем
Младший сержант российских Вооруженных сил Артур Марабьян под миномётным огнём украинских войск эвакуировал раненых сослуживцев, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Боец спас раненных сослуживцев под минометным огнем

Сержант ВС РФ спас раненых сослуживцев под минометным огнем в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Младший сержант российских Вооруженных сил Артур Марабьян под миномётным огнём украинских войск эвакуировал раненых сослуживцев, сообщили в Минобороны РФ.
Марабьян выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения. Его группа эвакуации подверглась плотному минометному огню со стороны противника.
"Несмотря на это, Артур первым добрался до раненых товарищей и приступил к оказанию первой медицинской помощи под вражеским огнем", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что он стабилизировал состояние раненых и по очереди донес их до точки эвакуации. Оттуда бойцы были доставлены в госпиталь, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта жизни российских военнослужащих были сохранены, отметили в МО РФ.
Также в Минобороны рассказали о капитане Владиславе Быкове, который вместе со своей штурмовой группой выполнял боевую задачу по овладению опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений.
Быков использовал разведданные, грамотно спланировал подход группы к позициям противника и оптимально распределил силы и средства. В процессе штурма он оперативно корректировал действия подразделений в зависимости от меняющейся обстановки.
"Капитан Владислав Быков вместе со своими подчиненными уничтожил противника на занимаемых ими позициях, после чего была организована хорошо укрепленная оборона", - отметили в МО РФ.
Штурмовая группа под его командованием отбила несколько попыток вражеских подкреплений вернуть утраченные позиции без потерь среди личного состава. Овладение ключевой позицией противника способствовало дальнейшему продвижению российских подразделений, подчеркнули в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
