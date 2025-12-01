Боец спас раненных сослуживцев под минометным огнем

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Младший сержант российских Вооруженных сил Артур Марабьян под миномётным огнём украинских войск эвакуировал раненых сослуживцев, сообщили в Минобороны РФ.

Марабьян выполнял боевую задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения. Его группа эвакуации подверглась плотному минометному огню со стороны противника.

"Несмотря на это, Артур первым добрался до раненых товарищей и приступил к оказанию первой медицинской помощи под вражеским огнем", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что он стабилизировал состояние раненых и по очереди донес их до точки эвакуации. Оттуда бойцы были доставлены в госпиталь, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта жизни российских военнослужащих были сохранены, отметили в МО РФ

Также в Минобороны рассказали о капитане Владиславе Быкове, который вместе со своей штурмовой группой выполнял боевую задачу по овладению опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений.

Быков использовал разведданные, грамотно спланировал подход группы к позициям противника и оптимально распределил силы и средства. В процессе штурма он оперативно корректировал действия подразделений в зависимости от меняющейся обстановки.

"Капитан Владислав Быков вместе со своими подчиненными уничтожил противника на занимаемых ими позициях, после чего была организована хорошо укрепленная оборона", - отметили в МО РФ.