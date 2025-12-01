https://ria.ru/20251201/sovbez-2059004886.html
В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности
В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности - РИА Новости, 01.12.2025
В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности
Возобновление сотрудничества России с США по кибербезопасности возможно при наличии соответствующего настроя Вашингтона, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:10:00+03:00
2025-12-01T18:10:00+03:00
2025-12-01T18:10:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
олег храмов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
https://ria.ru/20251201/evrokomissiya-2058867975.html
https://ria.ru/20251129/nato-2058623727.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), олег храмов
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Олег Храмов
В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности
СБ РФ: возобновление партнерства с США в кибербезопасности зависит от Вашингтона
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Возобновление сотрудничества России с США по кибербезопасности возможно при наличии соответствующего настроя Вашингтона, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
Политически мотивированные страны Запада избирательно исполняют, а по большей части просто игнорируют запросы российской стороны в сфере информационной безопасности, отметил Храмов
в интервью газете "Коммерсант
".
По его словам, положительным примером было взаимодействие России
с США
. Храмов напомнил, что в 2021 году Москва
и Вашингтон
начали сотрудничество по борьбе с киберпреступниками, результатом деятельности рабочей группы по проблемам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий в формате Кремль - Белый дом под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США стала ликвидация международной группировки хакеров REvil. Но с марта 2022 года Белый дом в одностороннем порядке прекратил свое участие в деятельности этой рабочей группы и отказался от совместного обсуждения вопросов безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, добавил Храмов.
"Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и дальнейшее взаимодействие возможны при наличии соответствующего настроя Вашингтона на основе выполнения положений действующего Договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 17 июня 1999 года", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ.
Россия всегда исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на общепринятых юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве, отметил Храмов.