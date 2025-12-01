В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности

"Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и дальнейшее взаимодействие возможны при наличии соответствующего настроя Вашингтона на основе выполнения положений действующего Договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 17 июня 1999 года", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ.