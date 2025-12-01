Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/sovbez-2059004886.html
В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности
В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности - РИА Новости, 01.12.2025
В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности
Возобновление сотрудничества России с США по кибербезопасности возможно при наличии соответствующего настроя Вашингтона, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:10:00+03:00
2025-12-01T18:10:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
олег храмов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
https://ria.ru/20251201/evrokomissiya-2058867975.html
https://ria.ru/20251129/nato-2058623727.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), олег храмов
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Олег Храмов
В Совбезе допустили возобновление сотрудничества с США по кибербезопасности

СБ РФ: возобновление партнерства с США в кибербезопасности зависит от Вашингтона

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Возобновление сотрудничества России с США по кибербезопасности возможно при наличии соответствующего настроя Вашингтона, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
Политически мотивированные страны Запада избирательно исполняют, а по большей части просто игнорируют запросы российской стороны в сфере информационной безопасности, отметил Храмов в интервью газете "Коммерсант".
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Еврокомиссии выдвинули жесткое требование США из-за России
Вчера, 10:46
По его словам, положительным примером было взаимодействие России с США. Храмов напомнил, что в 2021 году Москва и Вашингтон начали сотрудничество по борьбе с киберпреступниками, результатом деятельности рабочей группы по проблемам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий в формате Кремль - Белый дом под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США стала ликвидация международной группировки хакеров REvil. Но с марта 2022 года Белый дом в одностороннем порядке прекратил свое участие в деятельности этой рабочей группы и отказался от совместного обсуждения вопросов безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, добавил Храмов.
"Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и дальнейшее взаимодействие возможны при наличии соответствующего настроя Вашингтона на основе выполнения положений действующего Договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 17 июня 1999 года", - подчеркнул замсекретаря СБ РФ.
Россия всегда исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на общепринятых юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве, отметил Храмов.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Мира не будет". В США забили тревогу из-за плана НАТО против России
29 ноября, 16:15
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Олег Храмов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала