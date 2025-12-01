Запад пытается навязать свои правила кибербезопасности, считают в Совбезе

"Несмотря на очевидную важность создаваемого универсального механизма, его продвижение сопровождалось противодействием со стороны государств, не заинтересованных в достижении всеобщих юридически обязывающих договоренностей и идущих по пути сохранения мира "основанного на правилах", - сказал Храмов.

Вопреки этому мировое сообщество признало востребованность конвенции, поскольку она отвечает интересам большинства стран и нацелена на закрепление суверенитета государств в информационной сфере, а также на развитие равноправного международного сотрудничества в борьбе с компьютерной преступностью, подчеркнул Храмов. По его словам, конвенция заложила надежную и всеобщую правовую основу для реализации совместных оперативных мер по борьбе с компьютерной преступностью.