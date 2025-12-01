Рейтинг@Mail.ru
18:07 01.12.2025 (обновлено: 18:08 01.12.2025)
Запад пытается навязать свои правила кибербезопасности, считают в Совбезе
в мире, россия, вьетнам, олег храмов, оон
В мире, Россия, Вьетнам, Олег Храмов, ООН
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Текущая ситуация в области международной кибербезопасности вызывает все большую озабоченность, Запад пытается навязать всем свои правила, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
"Ситуация в сфере международной информационной безопасности вызывает все большую озабоченность. В мире налицо четкий позиционный раскол. Западные страны пытаются навязать всему мировому сообществу собственные, выгодные только им "правила игры" в информационном пространстве. Фактически они добиваются закрепления в международных отношениях "права сильного" и стремятся подвести под любые свои действия правовое обоснование", - сказал Храмов в интервью газете "Коммерсант".
Российская сторона полагает важным выработку мировым сообществом эффективных правовых механизмов по предотвращению конфликтов, отметил он. Важным этапом в формировании системы международной информационной безопасности стало принятие универсального международного договора — конвенции ООН против киберпреступности, подписанной 25 октября нынешнего года во Вьетнаме, отметил Храмов.
"Несмотря на очевидную важность создаваемого универсального механизма, его продвижение сопровождалось противодействием со стороны государств, не заинтересованных в достижении всеобщих юридически обязывающих договоренностей и идущих по пути сохранения мира "основанного на правилах", - сказал Храмов.
Вопреки этому мировое сообщество признало востребованность конвенции, поскольку она отвечает интересам большинства стран и нацелена на закрепление суверенитета государств в информационной сфере, а также на развитие равноправного международного сотрудничества в борьбе с компьютерной преступностью, подчеркнул Храмов. По его словам, конвенция заложила надежную и всеобщую правовую основу для реализации совместных оперативных мер по борьбе с компьютерной преступностью.
В миреРоссияВьетнамОлег ХрамовООН
 
 
