В Совбезе оценили угрозы Трампа в адрес Венесуэлы

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы не имеют прецедентов в истории самих Штатов и оснований в национальном праве страны, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

"Давление и угрозы администрации Дональда Трампа в адрес Венесуэлы , искусственно возникшие буквально из ничего, не имеют прецедентов в современной истории, причем с точки зрения как международного, так и национального права самих США", - написал Яковенко в статье для ria.ru.

В результате под угрозой оказалась институционально-правовая архитектура Америки , которая и так подвергалась эрозии на протяжении всего послевоенного периода, склоняя чашу весов в пользу расширения де-факто прерогатив исполнительной власти. По оценке Яковенко, кардинальный шаг в этом направлении был сделан при администрации Джорджа Буша -младшего в формате объявленной под предлогом терактов 11 сентября "войны с террором".

"Тогда хотя бы был принят "Патриотический акт", который тоже вызывает много вопросов, и были соблюдены прерогативы законодательной и судебной ветвей власти. Сейчас абсолютная декларативность, не имеющая оснований в каких бы то ни было фактах", - констатировал Яковенко.

При этом сама статистика и аналитика компетентных американских ведомств показывает, что наркотрафик из Южной Америки в районе Карибского моря направлен в Европу , а поставки в США осуществляются в основном через восточную часть Тихого океана , отмечается в статье. Применение летальной силы уже привело к уничтожению 20 малых судов при 83 погибших, но американские власти не дают никаких доказательств того, что те перевозили наркотики и направлялись в США, указал Яковенко.

"Вершину этой пирамиды международного произвола составляют обвинения в адрес правительства Венесуэлы в его причастности к наркокартелям и введение в оборот терминов "иностранная террористическая организация" и "немеждународный вооруженный конфликт". На этом неправовом основании Венесуэле де-факто объявлена сначала морская, а теперь и воздушная блокада", - отметил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня".

Двадцать седьмого ноября Трамп заявил, что скоро начнутся и наземные операции против Венесуэлы.

По его прогнозу, оппозиция Трампу как внутри страны, так и в рамках западного сообщества делает ставку на то, что на этом пути он сломает себе шею или наломает дров, что будет достаточным для того, чтобы подорвать шансы республиканцев на победу на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.