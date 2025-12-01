Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе оценили угрозы Трампа в адрес Венесуэлы - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/sovbez-2058884632.html
В Совбезе оценили угрозы Трампа в адрес Венесуэлы
В Совбезе оценили угрозы Трампа в адрес Венесуэлы - РИА Новости, 01.12.2025
В Совбезе оценили угрозы Трампа в адрес Венесуэлы
Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы не имеют прецедентов в истории самих Штатов и оснований в национальном праве страны, заявил заместитель... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:38:00+03:00
2025-12-01T11:38:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
александр яковенко
джордж буш (младший)
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg
https://ria.ru/20250901/maduro-2038955938.html
https://ria.ru/20250827/peru-2037771553.html
https://ria.ru/20251021/venesuela-2049547549.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d8d801aaf5fe113f6a380ea35999e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, александр яковенко, джордж буш (младший), nbc
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Джордж Буш (младший), NBC
В Совбезе оценили угрозы Трампа в адрес Венесуэлы

Яковенко: угрозы Трампа Венесуэле не имеют прецедентов в истории США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Венесуэлы не имеют прецедентов в истории самих Штатов и оснований в национальном праве страны, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Давление и угрозы администрации Дональда Трампа в адрес Венесуэлы, искусственно возникшие буквально из ничего, не имеют прецедентов в современной истории, причем с точки зрения как международного, так и национального права самих США", - написал Яковенко в статье для ria.ru.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Мадуро рассказал, сколько ракет США нацелили на Венесуэлу
1 сентября, 22:22
В результате под угрозой оказалась институционально-правовая архитектура Америки, которая и так подвергалась эрозии на протяжении всего послевоенного периода, склоняя чашу весов в пользу расширения де-факто прерогатив исполнительной власти. По оценке Яковенко, кардинальный шаг в этом направлении был сделан при администрации Джорджа Буша-младшего в формате объявленной под предлогом терактов 11 сентября "войны с террором".
"Тогда хотя бы был принят "Патриотический акт", который тоже вызывает много вопросов, и были соблюдены прерогативы законодательной и судебной ветвей власти. Сейчас абсолютная декларативность, не имеющая оснований в каких бы то ни было фактах", - констатировал Яковенко.
При этом сама статистика и аналитика компетентных американских ведомств показывает, что наркотрафик из Южной Америки в районе Карибского моря направлен в Европу, а поставки в США осуществляются в основном через восточную часть Тихого океана, отмечается в статье. Применение летальной силы уже привело к уничтожению 20 малых судов при 83 погибших, но американские власти не дают никаких доказательств того, что те перевозили наркотики и направлялись в США, указал Яковенко.
"Вершину этой пирамиды международного произвола составляют обвинения в адрес правительства Венесуэлы в его причастности к наркокартелям и введение в оборот терминов "иностранная террористическая организация" и "немеждународный вооруженный конфликт". На этом неправовом основании Венесуэле де-факто объявлена сначала морская, а теперь и воздушная блокада", - отметил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня".
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
США выдумали историю с наркокартелем в Венесуэле, заявила социолог
27 августа, 04:39
Двадцать седьмого ноября Трамп заявил, что скоро начнутся и наземные операции против Венесуэлы.
По его прогнозу, оппозиция Трампу как внутри страны, так и в рамках западного сообщества делает ставку на то, что на этом пути он сломает себе шею или наломает дров, что будет достаточным для того, чтобы подорвать шансы республиканцев на победу на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Президент Колумбии обвинил Трампа в намерении завоевать Венесуэлу
21 октября, 11:40
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияДональд ТрампАлександр ЯковенкоДжордж Буш (младший)NBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала