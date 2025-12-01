Рейтинг@Mail.ru
Солист "Иванушек" узнал пол своего будущего ребенка на концерте
00:04 01.12.2025
Солист "Иванушек" узнал пол своего будущего ребенка на концерте
Солист "Иванушек" узнал пол своего будущего ребенка на концерте - РИА Новости, 01.12.2025
Солист "Иванушек" узнал пол своего будущего ребенка на концерте
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко узнал пол своего будущего ребенка, выступая на юбилейном концерте коллектива, передает корреспондент РИА РИА Новости, 01.12.2025
Солист "Иванушек" узнал пол своего будущего ребенка на концерте

Кирилл Туриченко узнал пол своего будущего ребенка на юбилейном концерте группы

Участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко
Участник группы Иванушки International Кирилл Туриченко
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко . Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко узнал пол своего будущего ребенка, выступая на юбилейном концерте коллектива, передает корреспондент РИА Новости.
"Иванушки International" представляют юбилейную программу "30 солнечных лет!" вечером в воскресенье на концертной площадке Live Арена в Москве.
Во втором отделении концерта состоялось гендер-пати, на котором Туриченко узнал, что у него родится сын.
"Мы продолжаем петь благодаря вам. "Иванушки" не распадутся, "Иванушки" только размножатся. Знаете, мы с моей женой, год прошел с нашей свадьбы, мы ждем пополнения в семье", - сказал солист.
Под фрагмент новой песни, которую написал специально для этого момента народный артист РФ, композитор и продюсер "Иванушек International" Игорь Матвиенко на зал посыпалось синее конфетти - так пара узнала, что у них родится мальчик.
Другие участники группы Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев поздравили друга, а Туриченко пошутил, что теперь у всех солистов есть сыновья - это и будет новый состав "Иванушек International".
"Иванушки International" ("Иванушки") - музыкальная группа, основанная в 1995 году Игорем Матвиенко. В текущий состав коллектива входят Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко.
Певицу Seville наградили "Зеленым Граммофоном"
15 ноября, 23:18
Певицу Seville наградили "Зеленым Граммофоном"
15 ноября, 23:18
 
ШоубизМоскваРоссияИгорь МатвиенкоКирилл АндреевИванушки InternationalОбщество
 
 
