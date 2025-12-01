День неизвестного солдата в России

Министерство обороны РФ на постоянной основе проводит мероприятия по поиску и установлению военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Эта работа ведется в ходе поисковых экспедиций, кропотливого изучения архивных документов и обеспечения открытого доступа к архивным документам, в том числе и на электронных ресурсах. В результате проведенных мероприятий были установлены судьбы около 800 тысяч военнослужащих, числившихся пропавшими без вести.