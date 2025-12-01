В России разработали программу обучения по собаководству

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская кинологическая федерация разработала концепцию образовательной программы по собаководству для граждан, содержащих собак или планирующих их приобретение.

Документ, который имеется в распоряжении РИА Новости, планируется представить на обсуждение членам рабочей группы Госдумы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения безнадзорных животных.

"В связи с тем, что в стране наблюдается устойчивый рост числа домашних собак при одновременном дефиците базовых знаний у владельцев о юридических нормах правил содержания собак, об их физиологических и поведенческих особенностях, кормлении, основах социализации и воспитания животных, их дрессировки, грамотности в части основ ветеринарных профилактических мероприятий и нормах ответственного обращения с животными, Российской кинологической федерацией представляется возможным рассмотреть концепцию элементарной образовательной программы граждан, содержащих собак или планирующих их приобретение", - сказано в документе.

Отмечается, что образовательная концепция призвана сформировать у широкой аудитории системные знания и практические навыки через освоение теоретических основ собаководства, приобретение практических навыков ухода и воспитания, изучение техники безопасного выгула и социализации, понимание правовых и этических норм содержания собак, в том числе с помощью разъяснения действующего законодательства в сфере обращения с животными, а также привитие культуры взаимодействия с другими владельцами и остальным социумом.

Добавляется, что концепция рассчитана на начинающих владельцев собак, потенциальных приобретателей щенков, работников и волонтеров приютов, жителей многоквартирных домов, родителей, рассматривающих собаку как питомца для ребенка и семьи.

В рамках концепции авторы предусмотрели восемь основных модулей для изучения. Программа включает такие направления, как биология собаки (анатомия, физиология, возрастные этапы), породные и беспородные собаки, их особенности, содержание и уход (оборудование места, гигиена, сезонный уход), а также кормление (рационы, корма, пищевые аллергии).

Кроме того, программа содержит разделы о социализации, воспитании и дрессировке (базовые команды, коррекция поведения), социальной адаптации (взаимодействие с людьми и другими животными), а также основы ветеринарии (профилактика, вакцинация, первая помощь) и правовое регулирование (федеральный и региональные законы о содержании, выгуле, ответственности).