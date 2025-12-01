В России разработали программу обучения по собаководству

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российская кинологическая федерация разработала концепцию образовательной программы по собаководству для граждан, содержащих собак или планирующих их приобретение.
Документ, который имеется в распоряжении РИА Новости, планируется представить на обсуждение членам рабочей группы Госдумы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения безнадзорных животных.
РКФ выступила против расширения списка опасных пород собак
24 ноября, 04:27
"В связи с тем, что в стране наблюдается устойчивый рост числа домашних собак при одновременном дефиците базовых знаний у владельцев о юридических нормах правил содержания собак, об их физиологических и поведенческих особенностях, кормлении, основах социализации и воспитания животных, их дрессировки, грамотности в части основ ветеринарных профилактических мероприятий и нормах ответственного обращения с животными, Российской кинологической федерацией представляется возможным рассмотреть концепцию элементарной образовательной программы граждан, содержащих собак или планирующих их приобретение", - сказано в документе.
Отмечается, что образовательная концепция призвана сформировать у широкой аудитории системные знания и практические навыки через освоение теоретических основ собаководства, приобретение практических навыков ухода и воспитания, изучение техники безопасного выгула и социализации, понимание правовых и этических норм содержания собак, в том числе с помощью разъяснения действующего законодательства в сфере обращения с животными, а также привитие культуры взаимодействия с другими владельцами и остальным социумом.
Добавляется, что концепция рассчитана на начинающих владельцев собак, потенциальных приобретателей щенков, работников и волонтеров приютов, жителей многоквартирных домов, родителей, рассматривающих собаку как питомца для ребенка и семьи.
В рамках концепции авторы предусмотрели восемь основных модулей для изучения. Программа включает такие направления, как биология собаки (анатомия, физиология, возрастные этапы), породные и беспородные собаки, их особенности, содержание и уход (оборудование места, гигиена, сезонный уход), а также кормление (рационы, корма, пищевые аллергии).
Кроме того, программа содержит разделы о социализации, воспитании и дрессировке (базовые команды, коррекция поведения), социальной адаптации (взаимодействие с людьми и другими животными), а также основы ветеринарии (профилактика, вакцинация, первая помощь) и правовое регулирование (федеральный и региональные законы о содержании, выгуле, ответственности).
В документе подчеркивается, что обучение может осуществляться на базе кинологических организаций. Уточняется, что обучение может проходить как в очном формате, так и с применением дистанционных образовательных технологий, что позволит овладеть программой любому желающему независимо от места проживания и профессиональной занятости.
РКФ: регионы должны сами определять подход к проблеме бродячих собак
23 марта 2022, 14:46