22:40 01.12.2025 (обновлено: 22:51 01.12.2025)
Суд приговорил москвича к исправительным работам за убийство собаки
Суд приговорил 45-летнего жителя Москвы Саркиса Овсояна к десяти месяцам исправительных работ за убийство собаки, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 01.12.2025
Суд приговорил москвича к исправительным работам за убийство собаки

Убивший немецкого дога москвич получил десять месяцев исправительных работ

Статуя Фемиды и юридическая литература. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Суд приговорил 45-летнего жителя Москвы Саркиса Овсояна к десяти месяцам исправительных работ за убийство собаки, сообщили в столичной прокуратуре.
"Суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя столицы Саркиса Овсояна. Он признан виновным по части первой статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель)", — говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, 24 января 2024 года Овсоян в Теплом Стане ударил ножом немецкого дога, собака погибла. Мужчина не признал вину.
"Суд приговорил Овсояна к десяти месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы ежемесячно в доход государства", — сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что также суд удовлетворил иск хозяйки погибшей собаки на 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
