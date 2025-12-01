Суд приговорил москвича к исправительным работам за убийство собаки

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Суд приговорил 45-летнего жителя Москвы Саркиса Овсояна к десяти месяцам исправительных работ за убийство собаки, сообщили в столичной прокуратуре.

« "Суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя столицы Саркиса Овсояна. Он признан виновным по части первой статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель)", — говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, 24 января 2024 года Овсоян в Теплом Стане ударил ножом немецкого дога, собака погибла. Мужчина не признал вину.

"Суд приговорил Овсояна к десяти месяцам исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы ежемесячно в доход государства", — сообщили в прокуратуре.