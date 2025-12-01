ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Отправка на Украину стала казаться неизбежной для военнослужащих вооруженных сил (ВС) Франции, особенно на фоне целого ряда масштабных военных приготовлений, пишет в понедельник газета Journal du Dimanche.
Перспектива отправления на Украину кажется реальной как для молодых, так и для опытных военнослужащих. В частности, отправки на Украину опасаются молодые французские военные, получившие приказ сделать обязательную прививку от клещевого энцефалита, которая обязательна для служащих французских войск, несущих службу на территории Румынии, пишет Journal du Dimanche.
"Если мы туда (на Украину – ред.) отправимся, то это будет резня. Мы с ребятами из моего подразделения видим (в прививках – ред.) все более явный знак этого. Риск, что нас отправят на Украину, существует. Я не знаю, когда и с каким заданием, но я в этом почти не сомневаюсь. И, честно говоря, потери могут быть огромными", - приводит издание слова Александра, выпускника почетной военной академии Сен-Сир-Коэткидан и молодого лейтенанта одного из пехотных полков, который недавно прошел вакцинацию со своими сослуживцами.
Помимо этого, французские военные в настоящий момент проходят целый ряд учений совместно с украинцами. Во время этих учений, число которых увеличивается, военнослужащие французских ВС перенимают опыт ведения боевых действий в окопах, проведения операций с использованием беспилотников и ведения радиоэлектронной борьбы, уточняет газета. При этом некоторые из участников этих учений также опасаются отправки на Украину из-за вероятности высоких потерь.
"Нашей армии (в вопросе техники – ред.) нечего стыдиться, но, судя по всему, я не знаю, действительно ли мы готовы к тому, что нас ждет (при отправке на Украину – ред.)", - приводит издание слова морского пехотинца Шарля-Анри, участвовавшего в совместных учениях с украинцами.
Начальник генштаба французских ВС генерал Фабьен Мандон заявил 18 ноября, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания якобы российской угрозы.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
