Рейтинг@Mail.ru
Отправка на Украину кажется французским военным неизбежной, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/smi-2059028695.html
Отправка на Украину кажется французским военным неизбежной, пишут СМИ
Отправка на Украину кажется французским военным неизбежной, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2025
Отправка на Украину кажется французским военным неизбежной, пишут СМИ
Отправка на Украину стала казаться неизбежной для военнослужащих вооруженных сил (ВС) Франции, особенно на фоне целого ряда масштабных военных приготовлений,... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T19:33:00+03:00
2025-12-01T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg
https://ria.ru/20251201/nato-2059005052.html
https://ria.ru/20250314/makron-2005076203.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ee290d2bfaeeb9383e881649e1a3cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, владимир путин, такер карлсон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Отправка на Украину кажется французским военным неизбежной, пишут СМИ

JDD: отправка на Украину стала казаться неизбежной французским военным

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Отправка на Украину стала казаться неизбежной для военнослужащих вооруженных сил (ВС) Франции, особенно на фоне целого ряда масштабных военных приготовлений, пишет в понедельник газета Journal du Dimanche.
"Обязательная вакцинация, учения (имитирующие условия боевых действий – ред.) как в Донбассе, слухи об отправке (в зону конфликта – ред.): еще никогда перспектива отправки на Украину не казалась столь неизбежной для военнослужащих французских ВС", – говорится в материале.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ
Вчера, 18:10
Перспектива отправления на Украину кажется реальной как для молодых, так и для опытных военнослужащих. В частности, отправки на Украину опасаются молодые французские военные, получившие приказ сделать обязательную прививку от клещевого энцефалита, которая обязательна для служащих французских войск, несущих службу на территории Румынии, пишет Journal du Dimanche.
"Если мы туда (на Украину – ред.) отправимся, то это будет резня. Мы с ребятами из моего подразделения видим (в прививках – ред.) все более явный знак этого. Риск, что нас отправят на Украину, существует. Я не знаю, когда и с каким заданием, но я в этом почти не сомневаюсь. И, честно говоря, потери могут быть огромными", - приводит издание слова Александра, выпускника почетной военной академии Сен-Сир-Коэткидан и молодого лейтенанта одного из пехотных полков, который недавно прошел вакцинацию со своими сослуживцами.
Помимо этого, французские военные в настоящий момент проходят целый ряд учений совместно с украинцами. Во время этих учений, число которых увеличивается, военнослужащие французских ВС перенимают опыт ведения боевых действий в окопах, проведения операций с использованием беспилотников и ведения радиоэлектронной борьбы, уточняет газета. При этом некоторые из участников этих учений также опасаются отправки на Украину из-за вероятности высоких потерь.
"Нашей армии (в вопросе техники – ред.) нечего стыдиться, но, судя по всему, я не знаю, действительно ли мы готовы к тому, что нас ждет (при отправке на Украину – ред.)", - приводит издание слова морского пехотинца Шарля-Анри, участвовавшего в совместных учениях с украинцами.
Начальник генштаба французских ВС генерал Фабьен Мандон заявил 18 ноября, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания якобы российской угрозы.
До этого он заявлял, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Макрон распорядился о наращивании военного производства
14 марта, 18:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала