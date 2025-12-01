"Если мы туда (на Украину – ред.) отправимся, то это будет резня. Мы с ребятами из моего подразделения видим (в прививках – ред.) все более явный знак этого. Риск, что нас отправят на Украину, существует. Я не знаю, когда и с каким заданием, но я в этом почти не сомневаюсь. И, честно говоря, потери могут быть огромными", - приводит издание слова Александра, выпускника почетной военной академии Сен-Сир-Коэткидан и молодого лейтенанта одного из пехотных полков, который недавно прошел вакцинацию со своими сослуживцами.