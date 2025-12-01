Новые власти Гвинеи-Бисау запретили протесты и забастовки, пишет Reuters

Директива властей, опубликованная вечером 30 ноября, запрещает проведение демонстраций, забастовок и мероприятий, которые могут рассматриваться как "угроза миру и стабильности". Указ также предписывает возобновить работу государственным учреждениям, министерствам и секретариатам.