Новые власти Гвинеи-Бисау запретили протесты и забастовки, пишет Reuters
15:19 01.12.2025
Новые власти Гвинеи-Бисау запретили протесты и забастовки, пишет Reuters
Новые власти Гвинеи-Бисау запретили протесты и забастовки, пишет Reuters
в мире, гвинея-бисау, кабо-верде, сенегал, умаро сиссоко эмбало, эковас
В мире, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Сенегал, Умаро Сиссоко Эмбало, ЭКОВАС
Новые власти Гвинеи-Бисау запретили протесты и забастовки, пишет Reuters

Reuters: власти Гвинеи-Бисау запретили протесты в преддверии визита ЭКОВАС

© AP Photo / Darcicio BarbosaЛюди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Darcicio Barbosa
Люди на улице в Бисау, Гвинея-Бисау. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новое руководство Гвинеи-Бисау, пришедшее к власти на прошлой неделе в результате переворота, запретило проведение протестов и забастовок в преддверии визита в страну делегации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), передает агентство Рейтер.
В столице Гвинеи-Бисау 29 ноября состоялись малочисленные протесты, участники которых требовали освобождения задержанных лидеров оппозиции и публикации результатов президентских выборов, прошедших 23 ноября. В понедельник в Гвинею-Бисау должна прибыть посредническая группа ЭКОВАС, в состав которой вошли президенты Того, Кабо-Верде и Сенегала. Делегация намерена убедить лидеров переворота восстановить конституционный порядок и опубликовать результаты президентских выборов.
Директива властей, опубликованная вечером 30 ноября, запрещает проведение демонстраций, забастовок и мероприятий, которые могут рассматриваться как "угроза миру и стабильности". Указ также предписывает возобновить работу государственным учреждениям, министерствам и секретариатам.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов: победителями провозгласили себя как свергнутый глава государства Умару Сиссоку Эмбало, так и оппозиционер Фернанду Диаш. Военные страны 26 ноября объявили о переходе власти в свои руки. В должность президента на переходный период вступил генерал Орта Н'та. В связи с этим 28 ноября ЭКОВАС приостановило участие Гвинеи-Бисау во всех руководящих органах организации.
В миреГвинея-БисауКабо-ВердеСенегалУмаро Сиссоко ЭмбалоЭКОВАС
 
 
