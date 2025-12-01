Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, как осуществлялась коррупционная схема на Украине - РИА Новости, 01.12.2025
11:51 01.12.2025
СМИ узнали, как осуществлялась коррупционная схема на Украине
СМИ узнали, как осуществлялась коррупционная схема на Украине - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ узнали, как осуществлялась коррупционная схема на Украине
Участники коррупционной схемы в энергосекторе на Украине использовали консалтинговые фирмы, которым должны были платить предприниматели, пишет итальянская... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
СМИ узнали, как осуществлялась коррупционная схема на Украине

Corriere della Sera: коррупционеры на Украине использовали консалтинговые фирмы

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
РИМ, 1 дек - РИА Новости. Участники коррупционной схемы в энергосекторе на Украине использовали консалтинговые фирмы, которым должны были платить предприниматели, пишет итальянская газета со ссылкой на одного из представителей отрасли.
По словам собеседника издания, ему, "как и ко всем остальным", предъявлялись непомерные требования, оплачивать которые почти никогда не приходилось наличными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Я тебя породила, я тебя и убью: Франция готовится похоронить Украину и ЕС
Вчера, 08:00
"Это не те люди, которые пачкают руки деньгами. Вам приходилось платить за посредничество через консалтинговую фирму. Или у самых продвинутых, возможно, были свои люди, которые бы отправили вам налоговую проверку. Штраф регулярно превышал установленный законом минимум. В любом случае был вариант всегда обойти", - заявил предприниматель.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам
Вчера, 04:52
 
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
