СМИ узнали, как осуществлялась коррупционная схема на Украине
01.12.2025
СМИ узнали, как осуществлялась коррупционная схема на Украине
Участники коррупционной схемы в энергосекторе на Украине использовали консалтинговые фирмы, которым должны были платить предприниматели, пишет итальянская...
2025-12-01T11:51:00+03:00
2025-12-01T11:51:00+03:00
2025-12-01T11:51:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
Новости
РИМ, 1 дек - РИА Новости.
Участники коррупционной схемы в энергосекторе на Украине использовали консалтинговые фирмы, которым должны были платить предприниматели, пишет итальянская газета
со ссылкой на одного из представителей отрасли.
По словам собеседника издания, ему, "как и ко всем остальным", предъявлялись непомерные требования, оплачивать которые почти никогда не приходилось наличными.
"Это не те люди, которые пачкают руки деньгами. Вам приходилось платить за посредничество через консалтинговую фирму. Или у самых продвинутых, возможно, были свои люди, которые бы отправили вам налоговую проверку. Штраф регулярно превышал установленный законом минимум. В любом случае был вариант всегда обойти", - заявил предприниматель.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу
, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.