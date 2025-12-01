СМИ узнали, как осуществлялась коррупционная схема на Украине

РИМ, 1 дек - РИА Новости. Участники коррупционной схемы в энергосекторе на Украине использовали консалтинговые фирмы, которым должны были платить предприниматели, пишет итальянская Участники коррупционной схемы в энергосекторе на Украине использовали консалтинговые фирмы, которым должны были платить предприниматели, пишет итальянская газета со ссылкой на одного из представителей отрасли.

По словам собеседника издания, ему, "как и ко всем остальным", предъявлялись непомерные требования, оплачивать которые почти никогда не приходилось наличными.

"Это не те люди, которые пачкают руки деньгами. Вам приходилось платить за посредничество через консалтинговую фирму. Или у самых продвинутых, возможно, были свои люди, которые бы отправили вам налоговую проверку. Штраф регулярно превышал установленный законом минимум. В любом случае был вариант всегда обойти", - заявил предприниматель.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.