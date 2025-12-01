СМИ: НАБУ и САП не проверяли кабинет Ермака во время обысков

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) во время обысков у экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не проверяли его кабинет, сообщает издание "Украинская правда".

По его информации, в процессе выполнения следственных действий в правительственном квартале, военный на блокпосту встал на пути детективов и не хотел их пропускать на закрытую территорию, несмотря на наличие у них служебных удостоверений и решения суда.