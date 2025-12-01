Рейтинг@Mail.ru
СМИ: НАБУ и САП не проверяли кабинет Ермака во время обысков
01.12.2025
СМИ: НАБУ и САП не проверяли кабинет Ермака во время обысков
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) во время обысков у экс-главы офиса Владимира... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
киев
украина
андрей ермак
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
верховная рада украины
киев
украина
в мире, киев, украина, андрей ермак, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), верховная рада украины, дело миндича
В мире, Киев, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Верховная Рада Украины, Дело Миндича
СМИ: НАБУ и САП не проверяли кабинет Ермака во время обысков

Андрей Ермак
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) во время обысков у экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не проверяли его кабинет, сообщает издание "Украинская правда".
"Обыски проводились только по месту проживания Ермака недалеко от... (офиса Зеленского - ред.), в его кабинет руководителя... (офиса Зеленского - ред.) на втором этаже на Банковой (улице в Киеве) правоохранители решили не заходить", - пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По его информации, в процессе выполнения следственных действий в правительственном квартале, военный на блокпосту встал на пути детективов и не хотел их пропускать на закрытую территорию, несмотря на наличие у них служебных удостоверений и решения суда.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Ермак перед увольнением добивался отставки главы СБУ, пишут СМИ
Заголовок открываемого материала