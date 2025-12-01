СМИ узнали, кому могут предложить пост главы офиса Зеленского

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пост главы офиса Владимира Зеленского могут предложить замглавы украинского МИД Сергею Кислице, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщает газета "Украинская правда".
"Есть вероятность, что возглавить... (офис Зеленского - ред.) могут предложить первому заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице, который сейчас задействован в переговорном треке с США", - говорится в сообщении издания.
Авторы материала полагают, что такое назначение помогло бы сместить акцент на международную работу и разрядить политическую ситуацию на Украине.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.