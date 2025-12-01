Рейтинг@Mail.ru
11:05 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/smi-2058872933.html
в мире
украина
стамбул
андрей ермак
владимир зеленский
сергей кислица
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
в мире, украина, стамбул, андрей ермак, владимир зеленский, сергей кислица, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Стамбул, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Сергей Кислица, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
СМИ узнали, кому могут предложить пост главы офиса Зеленского

Замглавы МИД Украины Кислица может возглавить офис Зеленского

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица
Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пост главы офиса Владимира Зеленского могут предложить замглавы украинского МИД Сергею Кислице, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщает газета "Украинская правда".
"Есть вероятность, что возглавить... (офис Зеленского - ред.) могут предложить первому заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице, который сейчас задействован в переговорном треке с США", - говорится в сообщении издания.
Авторы материала полагают, что такое назначение помогло бы сместить акцент на международную работу и разрядить политическую ситуацию на Украине.
Зеленский в пятницу сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщило позднее агентство "Укринформ" со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после проведения обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Перспективы Зеленского обнуляются на фоне отставки Ермака, пишут СМИ
28 ноября, 23:10
 
