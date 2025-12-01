Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" обсуждает креативные планы по Украине, пишут СМИ
10:47 01.12.2025
"Коалиция желающих" обсуждает креативные планы по Украине, пишут СМИ
"Коалиция желающих" обсуждает креативные планы по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2025
"Коалиция желающих" обсуждает креативные планы по Украине, пишут СМИ
Члены так называемой "коалиции желающих" обсуждают "креативные варианты" контроля над территориями по линии прекращения огня в случае его достижения в конфликте РИА Новости, 01.12.2025
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, марко рубио, дональд трамп, санкции в отношении россии, украина
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Марко Рубио, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, Украина
"Коалиция желающих" обсуждает креативные планы по Украине, пишут СМИ

Monde: коалиция желающих обсуждает планы контроля линии фронта на Украине

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Члены так называемой "коалиции желающих" обсуждают "креативные варианты" контроля над территориями по линии прекращения огня в случае его достижения в конфликте на Украине, сообщает газета Monde со ссылкой на источник.
Ранее газета Washington Post сообщила, что предлагаемый США план по мирному урегулированию на Украине после переговоров американцев с представителями Киева и Брюсселя в Женеве был сокращен с 28 до 19 пунктов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Я тебя породила, я тебя и убью: Франция готовится похоронить Украину и ЕС
Вчера, 08:00
По данным издания, в документе, приложенном к новому плану урегулирования по Украине из 19 пунктов, американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил поддержку США гарантий безопасности со стороны членов "коалиции".
"Были разработаны "креативные варианты" определения того, "кто будет контролировать территории", на которые претендует Россия, когда наконец будет подписано соглашение о прекращении огня на основе заморозки линии фронта", - говорится в сообщении газеты.
Впрочем, подчеркивает издание, одобрение Рубио не тождественно поддержке идеи со стороны американского президента Дональда Трампа.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США
Вчера, 10:06
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
МИД Украины попытался оправдаться перед Казахстаном за атаку на КТК
Вчера, 09:19
 
