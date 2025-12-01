СМИ раскрыли, из-за чего переговоры Белого дома с Мадуро зашли в тупик

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Переговоры Белого дома с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, направленные для урегулирования кризиса, зашли в тупик из-за трех вопросов, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на информированные источники.

Один из источников сообщил, что этот разговор рассматривался как последняя попытка избежать прямой конфронтации, но зашел в тупик. "Во-первых, Мадуро запросил полную и всеобъемлющую амнистию… и эта просьба была отклонена. Во-вторых, они просили сохранить контроль над вооруженными силами", - сказал собеседник издания.

Третьим камнем преткновения был срок: Вашингтон настаивал на немедленной отставке Мадуро, но Каракас отказался.

Телеканал CNN со ссылкой на источник ранее сообщил, что Мадуро в ходе неофициальных переговоров заявил США о готовности уйти со своего поста, однако не раньше, чем через 1,5 года.