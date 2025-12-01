https://ria.ru/20251201/smi-2058857080.html
СМИ раскрыли, из-за чего переговоры Белого дома с Мадуро зашли в тупик
СМИ раскрыли, из-за чего переговоры Белого дома с Мадуро зашли в тупик - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ раскрыли, из-за чего переговоры Белого дома с Мадуро зашли в тупик
Переговоры Белого дома с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, направленные для урегулирования кризиса, зашли в тупик из-за трех вопросов, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на информированные источники.
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Переговоры Белого дома с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, направленные для урегулирования кризиса, зашли в тупик из-за трех вопросов, сообщает газета Miami Herald со ссылкой на информированные источники.
Ранее президент США Дональд Трамп
подтвердил, что разговаривал с Мадуро
по телефону.
Один из источников сообщил, что этот разговор рассматривался как последняя попытка избежать прямой конфронтации, но зашел в тупик. "Во-первых, Мадуро запросил полную и всеобъемлющую амнистию… и эта просьба была отклонена. Во-вторых, они просили сохранить контроль над вооруженными силами", - сказал собеседник издания.
Третьим камнем преткновения был срок: Вашингтон
настаивал на немедленной отставке Мадуро, но Каракас
отказался.
Телеканал CNN со ссылкой на источник ранее сообщил, что Мадуро в ходе неофициальных переговоров заявил США о готовности уйти со своего поста, однако не раньше, чем через 1,5 года.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы
катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC
в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна
.