СМИ узнали, кто первым на Украине выступил с идеей отставки Ермака

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первым из высокопоставленных украинских чиновников с идеей увольнения Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского выступил первый вице-премьер Украины Михаил Фёдоров на фоне июльских протестов в стране, ранее такую идею в Киеве не решался высказать никто, сообщает агентство РБК-Украина.

"Первые зерна в плане отставки Ермака были брошены еще во время "картонных протестов", – приводит агентство слова источника из окружения Зеленского.

Как пишет агентство, согласно информации ряда источников, тогда Федоров выступил с идеей увольнения Ермака. По их данным, идея была отброшена, но "открылось окно Овертона" – ранее даже выступить с идеей уволить Ермака во власти не осмеливался никто".

РБУ-Украина отмечает, что по мере того как в стране начал разгораться коррупционный, в Киеве "сформировалась целая коалиция желающих отставки" Ермака.

"Сложно сказать, кто в эту коалицию не входил, из числа тех, к кому Зеленский прислушивается и чей голос имеет вес", – заявил один из источников агентства.