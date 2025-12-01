Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, кто первым на Украине выступил с идеей отставки Ермака
09:58 01.12.2025
СМИ узнали, кто первым на Украине выступил с идеей отставки Ермака
СМИ узнали, кто первым на Украине выступил с идеей отставки Ермака - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ узнали, кто первым на Украине выступил с идеей отставки Ермака
Первым из высокопоставленных украинских чиновников с идеей увольнения Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского выступил первый вице-премьер... РИА Новости, 01.12.2025
РИА Новости
СМИ узнали, кто первым на Украине выступил с идеей отставки Ермака

Первым из украинских чиновников с идеей отставки Ермака выступил Федоров

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Первым из высокопоставленных украинских чиновников с идеей увольнения Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского выступил первый вице-премьер Украины Михаил Фёдоров на фоне июльских протестов в стране, ранее такую идею в Киеве не решался высказать никто, сообщает агентство РБК-Украина.
В июле на Украине вспыхнули протесты против действий властей в отношении антикоррупционных органов. Протестующие, в частности, требовали отставки Владимира Зеленского и увольнения главы его офиса Андрея Ермака.
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
СМИ раскрыли, что премьер Украины решила делать из-за отставки Ермака
29 ноября, 01:23
"Первые зерна в плане отставки Ермака были брошены еще во время "картонных протестов", – приводит агентство слова источника из окружения Зеленского.
Как пишет агентство, согласно информации ряда источников, тогда Федоров выступил с идеей увольнения Ермака. По их данным, идея была отброшена, но "открылось окно Овертона" – ранее даже выступить с идеей уволить Ермака во власти не осмеливался никто".
РБУ-Украина отмечает, что по мере того как в стране начал разгораться коррупционный, в Киеве "сформировалась целая коалиция желающих отставки" Ермака.
"Сложно сказать, кто в эту коалицию не входил, из числа тех, к кому Зеленский прислушивается и чей голос имеет вес", – заявил один из источников агентства.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передавало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Чиновники в ЕС считали оставку Ермака немыслимой, пишут СМИ
29 ноября, 14:54
 
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)РБК (медиагруппа)Верховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
