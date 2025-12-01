Рейтинг@Mail.ru
Axios назвал ключевую тему переговоров США и Украины во Флориде - РИА Новости, 01.12.2025
09:42 01.12.2025 (обновлено: 10:01 01.12.2025)
Axios назвал ключевую тему переговоров США и Украины во Флориде
в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, владимир путин, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Axios назвал ключевую тему переговоров США и Украины во Флориде

Axios: переговоры США и Украины были сосредоточены на территориальном вопросе

© Фото : Rustem Umerov/TelegramПереговоры по урегулированию конфликта на Украине
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Rustem Umerov/Telegram
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Переговоры американской и украинской делегаций во Флориде были почти полностью сосредоточены на обсуждении территориального вопроса, сообщает портал Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами. 30 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп отказался устанавливать дедлайн для России по завершению конфликта
Вчера, 01:33
"Переговоры между США и Украиной в воскресенье были сосредоточены на том, где, по (предполагаемому) мирному соглашению, будет де-факто проходить граница с Россией", - говорится в сообщении.
По словам источников, переговоры были сложными и напряженными, но продуктивными, они длились около пяти часов.
Как пишет Axios, американская сторона надеялась достигнуть прогресса по территориальному вопросу, который затем спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф мог бы представить российскому лидеру Владимиру Путину. "Спустя примерно час (встречи - ред.) в более широком формате, (число участников - ред.) встречи сократилось до трех чиновников с каждой из сторон, а линия разграничения подконтрольных территорий была практически единственным обсуждаемым вопросом", - сообщает портал.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
ЕС теряет мощь и не сможет финансировать Украину без США, считает аналитик
Вчера, 05:35
По данным Axios, в узком формате от Вашингтона участвовали Рубио, Уиткофф и тесть Трампа Джаред Кушнер, а от Киева - Умеров, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. По окончании переговоров делегаций Умеров провел встречу один на один с Уиткоффом, после чего позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить о результатах встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита российского лидера в Индию. Позднее то же подтвердил и Трамп, заявив, что Уиткофф планирует встретиться с Путиным в ближайшие дни.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Госсекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Будет уже поздно": в США сделали резкое заявление после встречи по Украине
Вчера, 03:32
 
В миреРоссияСШАУкраинаСтив УиткоффВладимир ПутинРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
