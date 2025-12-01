Axios назвал ключевую тему переговоров США и Украины во Флориде

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Переговоры американской и украинской делегаций во Флориде были почти полностью сосредоточены на обсуждении территориального вопроса, сообщает портал Переговоры американской и украинской делегаций во Флориде были почти полностью сосредоточены на обсуждении территориального вопроса, сообщает портал Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.

"Переговоры между США и Украиной в воскресенье были сосредоточены на том, где, по (предполагаемому) мирному соглашению, будет де-факто проходить граница с Россией", - говорится в сообщении.

По словам источников, переговоры были сложными и напряженными, но продуктивными, они длились около пяти часов.

Как пишет Axios, американская сторона надеялась достигнуть прогресса по территориальному вопросу, который затем спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф мог бы представить российскому лидеру Владимиру Путину . "Спустя примерно час (встречи - ред.) в более широком формате, (число участников - ред.) встречи сократилось до трех чиновников с каждой из сторон, а линия разграничения подконтрольных территорий была практически единственным обсуждаемым вопросом", - сообщает портал.

По данным Axios, в узком формате от Вашингтона участвовали Рубио, Уиткофф и тесть Трампа Джаред Кушнер, а от Киева - Умеров, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий. По окончании переговоров делегаций Умеров провел встречу один на один с Уиткоффом, после чего позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить о результатах встречи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита российского лидера в Индию . Позднее то же подтвердил и Трамп, заявив, что Уиткофф планирует встретиться с Путиным в ближайшие дни.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Российский лидер Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.