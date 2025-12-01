Оксфордский словарь назвал слово года

https://ria.ru/20251201/slovo-2058823001.html
Оксфордский словарь выбрал словом года термин rage bait ("рейджбейт"), говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Оксфордский словарь выбрал словом года термин rage bait ("рейджбейт"), говорится на сайте
издательского отдела Оксфордского университета.
Оно образовано от слов rage (гнев) и bait (приманка). Этим словом эксперты предложили называть намеренно провокационный онлайн-контент, который используют, чтобы повысить популярность того или иного источника.
Как отмечают оксфордские языковеды, за последний год слово "рейджбейт" стало встречаться в три раза чаще. Впервые его предложили в 2002 году в статье на платформе Usenet. Там "рейджбейт" обозначал реакцию водителя на моргание фарами как требование уступить дорогу. Затем слово стало частью интернет-сленга и начало употребляться в отношении вирусных публикаций, а позже вошло в лексикон медийщиков и креаторов.
Как следствие, возникла практика так называемого рейджфарминга (rage-farming), когда с помощью провокационного контента пытаются манипулировать реакциями интернет-пользователей: вызвать гнев или интерес к той или иной теме.