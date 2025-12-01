Рейтинг@Mail.ru
Оксфордский словарь назвал слово года
04:17 01.12.2025 (обновлено: 12:19 01.12.2025)
Оксфордский словарь назвал слово года
Оксфордский словарь выбрал словом года термин rage bait ("рейджбейт"), говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета. РИА Новости, 01.12.2025
общество, оксфордский университет
Общество, Оксфордский университет
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Оксфордский словарь выбрал словом года термин rage bait ("рейджбейт"), говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета.
Оно образовано от слов rage (гнев) и bait (приманка). Этим словом эксперты предложили называть намеренно провокационный онлайн-контент, который используют, чтобы повысить популярность того или иного источника.
Как отмечают оксфордские языковеды, за последний год слово "рейджбейт" стало встречаться в три раза чаще. Впервые его предложили в 2002 году в статье на платформе Usenet. Там "рейджбейт" обозначал реакцию водителя на моргание фарами как требование уступить дорогу. Затем слово стало частью интернет-сленга и начало употребляться в отношении вирусных публикаций, а позже вошло в лексикон медийщиков и креаторов.
Как следствие, возникла практика так называемого рейджфарминга (rage-farming), когда с помощью провокационного контента пытаются манипулировать реакциями интернет-пользователей: вызвать гнев или интерес к той или иной теме.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Портал Грамота.ру назвал претендентов на слово года
26 ноября, 14:24
 
