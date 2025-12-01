Оксфордский словарь назвал слово года

Оно образовано от слов rage (гнев) и bait (приманка). Этим словом эксперты предложили называть намеренно провокационный онлайн-контент, который используют, чтобы повысить популярность того или иного источника.

Как отмечают оксфордские языковеды, за последний год слово "рейджбейт" стало встречаться в три раза чаще. Впервые его предложили в 2002 году в статье на платформе Usenet. Там "рейджбейт" обозначал реакцию водителя на моргание фарами как требование уступить дорогу. Затем слово стало частью интернет-сленга и начало употребляться в отношении вирусных публикаций, а позже вошло в лексикон медийщиков и креаторов.