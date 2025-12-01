https://ria.ru/20251201/sk-2058970117.html
Суд заочно приговорил начальника колонии в Сумах к 11 годам
Суд заочно приговорил начальника колонии в Сумах к 11 годам - РИА Новости, 01.12.2025
Суд заочно приговорил начальника колонии в Сумах к 11 годам
Начальник Сумской исправительной колонии Александр Бубенец заочно осужден на 11 лет за жестокое обращение с военнопленными, он объявлен в международный розыск,... РИА Новости, 01.12.2025
Суд заочно приговорил начальника колонии в Сумах к 11 годам
Главу Сумской колонии Бубенца заочно осудили за жестокое обращение с пленными