Суд заочно приговорил начальника колонии в Сумах к 11 годам - РИА Новости, 01.12.2025
16:28 01.12.2025
Суд заочно приговорил начальника колонии в Сумах к 11 годам
происшествия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
россия
украина
происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
Суд заочно приговорил начальника колонии в Сумах к 11 годам

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Начальник Сумской исправительной колонии Александр Бубенец заочно осужден на 11 лет за жестокое обращение с военнопленными, он объявлен в международный розыск, сообщили в СК РФ.
"Доказательства, собранные военными следственными органами СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении начальника Сумской исправительной колонии № 116 Александра Бубенца. Он признан виновным в жестоком обращении с военнопленными (часть 1 статьи 356 УК РФ)... Бубенцу заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск... Приговором суда Бубенцу назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что Бубенец, управляя колонией, умышленно допустил в отношении военнопленных посягательство на физическую неприкосновенность, жестокое обращение, акты насилия, оскорбительное и унижающее обращение, в том числе со стороны СБУ Украины.
Задержание подростка, который планировал теракт в храме в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Калининградской области задержали подростка за подготовку теракта
ПроисшествияРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности Украины
 
 
