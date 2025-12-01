Рейтинг@Mail.ru
12:37 01.12.2025
Рэпера Face* заочно арестовали и объявили в розыск
Рэпера Face* заочно арестовали и объявили в розыск
Рэпер Face*, обвиняемый в нарушении деятельности иностранного агента, арестован заочно и объявлен в межгосударственный розыск, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, россия, уфа
Происшествия, Россия, Уфа
Рэпера Face* заочно арестовали и объявили в розыск

СК: рэпера Face заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Рэпер Face*
Рэпер Face*. Архивное фото
УФА, 1 дек – РИА Новости. Рэпер Face*, обвиняемый в нарушении деятельности иностранного агента, арестован заочно и объявлен в межгосударственный розыск, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ранее в Кировском суде Уфы РИА Новости сообщали, что в суд поступили материалы уголовного дела против иноагента Ивана Дремина*, он же - рэпер Face*. Музыканта обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента по части 2 статьи 330.1 УК РФ.
СУСК РФ по Башкирии сообщает, что фигурант, будучи признанным в апреле 2022 года иностранным агентом, в 2024-2025 годах неоднократно размещал публикации на своих официальных страницах и каналах в социальных сетях без указания статуса иноагента. При этом ранее он был неоднократно привлечен к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
"Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Судом по ходатайству следователя ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Рэпер Алишер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну*
