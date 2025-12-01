Рэпера Face* заочно арестовали и объявили в розыск

СУСК РФ по Башкирии сообщает, что фигурант, будучи признанным в апреле 2022 года иностранным агентом, в 2024-2025 годах неоднократно размещал публикации на своих официальных страницах и каналах в социальных сетях без указания статуса иноагента. При этом ранее он был неоднократно привлечен к административной ответственности за аналогичные правонарушения.