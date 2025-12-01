Рейтинг@Mail.ru
Директор ФСИН рассказал о строительстве нового СИЗО в Казани - РИА Новости, 01.12.2025
14:45 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о строительстве нового СИЗО в Казани
Директор ФСИН рассказал о строительстве нового СИЗО в Казани
строительство, казань, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Строительство, Казань, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новый СИЗО в Казани, рассчитанный на тысячу мест, будет введен в строй в этом году, сообщил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В этом году планируем ввести в строй в Казани изолятор на тысячу мест, он построен за короткий период времени", - сказал Гостев.
Он отметил, что за последние три года в стране ввели в строй 16 объектов уголовно-исполнительной системы (УИС).
