Симоньян считает, что мир ждет "большое сражение" с ИИ - РИА Новости, 01.12.2025
00:07 01.12.2025
Симоньян считает, что мир ждет "большое сражение" с ИИ
Мировое сообщество ждет "большое сражение" с искусственным интеллектом, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT...
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
Симоньян: мир ждет большое сражение с ИИ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мировое сообщество ждет "большое сражение" с искусственным интеллектом, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Нас всех ждет большое сражение с искусственным интеллектом, что, мне кажется, уже представляется очевидным более-менее всем, кто хоть как-то близко знаком с этой темой", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Симоньян назвала угрозу развития искусственного интеллекта
2 августа, 22:25
По ее словам, геополитические споры могут отойти на второй план на фоне технологических изменений.
"Вот эти уже геополитические разборки, они настолько померкнут перед тем, что светит нам как человечеству в ближайшие годы", - добавила Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян заявила, что ИИ заменит многие профессии
5 августа, 17:16
 
