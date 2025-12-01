https://ria.ru/20251201/simonyan-2058807738.html
Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства
Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства - РИА Новости, 01.12.2025
Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила происходящие в Европе геополитические процессы с... РИА Новости, 01.12.2025
Симоньян: происходящее в Европе можно сравнить с симптомами бешенства
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила происходящие в Европе геополитические процессы с симптомами бешенства.
"То, что происходит с Европой
сейчас, как ее кондрючит: ее кондрючит так, как будто она заболела бешенством. Бешенство - это единственная в современном мире болезнь, которая имеет 100% летальный исход. Если заразился бешенством и не сделал прививки, 100% умрешь", - сказала Симоньян
в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
" на "России 1
".
Симоньян добавила, что поведение стран Европы и их реакция на дипломатические инициативы России
и США
по Украине
связаны с "завистью развалившихся империй к неразвалившейся".
"Почему они сейчас вылезают из своих старомодных… штанишек для того, чтобы не дать России, США, разрулить украинскую проблему так, как она должна быть разрулена. Все это описано в замечательной телепередаче 20 лет назад, которая называлась "Наша Раша". Россия, как там было (сказано - ред.): "Мы живем в самой прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют". Это так и есть. То, что с ними происходит, это зависть развалившихся империй к неразвалившейся", - добавила Симоньян.
По ее словам, поведение европейских стран в отношении России напоминает светобоязнь, один из признаков бешенства: европейские государства опасаются Москвы
, так как РФ "несет свет".