Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства - РИА Новости, 01.12.2025
00:04 01.12.2025
Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства
Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства
Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила происходящие в Европе геополитические процессы с... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:04:00+03:00
2025-12-01T00:04:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
россия
европа
сша
в мире, россия, европа, сша, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
В мире, Россия, Европа, США, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства

Симоньян: происходящее в Европе можно сравнить с симптомами бешенства

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила происходящие в Европе геополитические процессы с симптомами бешенства.
"То, что происходит с Европой сейчас, как ее кондрючит: ее кондрючит так, как будто она заболела бешенством. Бешенство - это единственная в современном мире болезнь, которая имеет 100% летальный исход. Если заразился бешенством и не сделал прививки, 100% умрешь", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
Симоньян добавила, что поведение стран Европы и их реакция на дипломатические инициативы России и США по Украине связаны с "завистью развалившихся империй к неразвалившейся".
"Почему они сейчас вылезают из своих старомодных… штанишек для того, чтобы не дать России, США, разрулить украинскую проблему так, как она должна быть разрулена. Все это описано в замечательной телепередаче 20 лет назад, которая называлась "Наша Раша". Россия, как там было (сказано - ред.): "Мы живем в самой прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют". Это так и есть. То, что с ними происходит, это зависть развалившихся империй к неразвалившейся", - добавила Симоньян.
По ее словам, поведение европейских стран в отношении России напоминает светобоязнь, один из признаков бешенства: европейские государства опасаются Москвы, так как РФ "несет свет".
В миреРоссияЕвропаСШАМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
