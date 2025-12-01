"Почему они сейчас вылезают из своих старомодных… штанишек для того, чтобы не дать России, США, разрулить украинскую проблему так, как она должна быть разрулена. Все это описано в замечательной телепередаче 20 лет назад, которая называлась "Наша Раша". Россия, как там было (сказано - ред.): "Мы живем в самой прекрасной стране, а все остальные страны нам завидуют". Это так и есть. То, что с ними происходит, это зависть развалившихся империй к неразвалившейся", - добавила Симоньян.