Киев навредил сам себе, ограничив права русских людей, заявила Симоньян

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украинские власти оказали себе "медвежью услугу", когда начали ограничивать права русских на Украине, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Они сами себе оказали страшную медвежью услугу. Здесь можно еще поиронизировать над тем, что услуга медвежья, а медведь – символ России. Так вот, они эту самую услугу, являющуюся символом России, себе оказали, когда они стали ограничивать права русских и, попросту говоря, гнобить русских на русской земле. Ведь если бы они этого не делали, мы бы не возвращали и не вернули бы никогда эту русскую землю", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
Она также отметила, что действия, которые Россия сейчас предпринимает, не следует рассматривать как попытку восстановления империи, речь идет о защите прав "русских на нашей русской земле".
"Если бы там все было нормально, уважали бы наших соплеменников, русских людей. Русский язык бы уважали, памятники не сносили, все было бы в порядке. Мы бы ее и не вернули (исторически русскую территорию - ред.). И Крым бы мы не вернули, если бы они сами не напортачили. Но если бы все было в порядке, чего бы мы с ними стали выяснять отношения", - добавила Симоньян.
