Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Военные, врачи, ученые и инженеры должны стать элитой общества не только на словах, это нужно подкреплять и финансово, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.