https://ria.ru/20251201/simonjan-2058808063.html
Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах
Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах - РИА Новости, 01.12.2025
Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах
Военные, врачи, ученые и инженеры должны стать элитой общества не только на словах, это нужно подкреплять и финансово, считает главный редактор международной... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:06:00+03:00
2025-12-01T00:06:00+03:00
2025-12-01T00:15:00+03:00
общество
москва
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_e6f7128dd60b66a29e84f19d8a23c3e6.jpg
https://ria.ru/20251201/simonyan-2058807738.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584401_215:0:2824:1957_1920x0_80_0_0_56c1154fadfc5976b4a80a4d2577c99d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Общество, Москва, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах
Симоньян считает, что военные должны стать элитой общества не только на словах