Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах
00:06 01.12.2025
Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах
Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах
Симоньян: военные должны стать элитой общества не только на словах

Симоньян считает, что военные должны стать элитой общества не только на словах

© РИА Новости / RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Военные, врачи, ученые и инженеры должны стать элитой общества не только на словах, это нужно подкреплять и финансово, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Мы должны сделать так, чтобы это были не просто слова "военные - элита нашего общества", а чтобы это как-то подкреплялось. И финансово тоже. Потому что элитой является не хозяин ларька, даже если этот ларек - это супермаркет", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
Симоньян подчеркнула, что этот вопрос нужно как-то решать, например, за счет нового повышения налога для богатых.
"И не может быть такого разрыва в качестве жизни хозяина ларька и военного. Не может официант в Москве зарабатывать больше, чем военный", - подчеркнула Симоньян.
Симоньян сравнила геополитическую ситуацию в Европе с симптомами бешенства
© 2025 МИА «Россия сегодня»
