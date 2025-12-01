Орбан обсуждал с Путиным и Трампом подготовку к саммиту, сообщил Сийярто

БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. На переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом шла речь о том, что подготовка саммита РФ-США в Будапеште продолжается и он состоится, когда будут созданы условия, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.