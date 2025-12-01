Рейтинг@Mail.ru
Орбан обсуждал с Путиным и Трампом подготовку к саммиту, сообщил Сийярто - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/sijjarto-2059034298.html
Орбан обсуждал с Путиным и Трампом подготовку к саммиту, сообщил Сийярто
Орбан обсуждал с Путиным и Трампом подготовку к саммиту, сообщил Сийярто - РИА Новости, 01.12.2025
Орбан обсуждал с Путиным и Трампом подготовку к саммиту, сообщил Сийярто
На переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом шла речь о том, что... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:14:00+03:00
2025-12-01T20:14:00+03:00
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152880/86/1528808627_0:97:2610:1565_1920x0_80_0_0_c828871f40bf574795ba1f0c8cc819cb.jpg
https://ria.ru/20251107/sammit-2053322295.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152880/86/1528808627_0:0:2610:1959_1920x0_80_0_0_8ff449bf6d44739b45cdfe90cc26388c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Орбан обсуждал с Путиным и Трампом подготовку к саммиту, сообщил Сийярто

Сийярто: на встречах Орбана с Путиным и Трампом обсуждалась подготовка к саммиту

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. На переговорах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом шла речь о том, что подготовка саммита РФ-США в Будапеште продолжается и он состоится, когда будут созданы условия, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"И американский, и российский президенты дали понять премьер-министру, что подготовка ведётся, и, как только сложится ситуация, позволяющая завершить подобный саммит соглашением, они приедут в Будапешт", - сказал Сийярто, выступая на слушаниях комиссии по иностранным делам в парламенте Венгрии.
Министр подчеркнул, что европейским политикам следовало бы поддержать процесс урегулирования конфликта на Украине, но вместо этого они "сделают всё возможное, чтобы помешать этому, так же, как они подрывали все мирные усилия до сих пор".
Встреча Путина с Орбаном состоялась 28 ноября. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал их успешными. Визит Орбана в Белый дом состоялся 8 ноября.
Ранее Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште. Сийярто ранее высказывал мнение, что в интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Саммиту России и США мешают всего "один-два" вопроса, заявил Орбан
7 ноября, 02:07
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала