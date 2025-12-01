Рейтинг@Mail.ru
Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского - РИА Новости, 01.12.2025
13:08 01.12.2025
Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского
Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского - РИА Новости, 01.12.2025
Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского
Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского

Сийярто заявил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского на венгерский

БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что иногда помогает премьер-министру страны Виктору Орбану в переводах с русского на венгерский, а также призвал не обсуждать ситуацию с неточным переводом на переговорах Орбана и президента России Владимира Путина в Кремле.
Ранее венгерский портал Telex сообщил, что слова Путина на переговорах с Орбаном были переведены крайне неточно. В правящей партии "Фидес" это объяснили тем, что переводчица плохо расслышала слова российского лидера. На кадрах открытой части встречи, опубликованных журналистом "России 1" Павлом Зарубиным, видно, что Сийярто помогал переводчице.
"Не стоит это обсуждать, ведь это командная работа, поэтому я тоже могу помочь, если речь идет о русском языке, обычно я и помогаю премьер-министру. Так что с этим проблем не было", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Встреча Путина с Орбаном состоялась 28 ноября. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал их успешными.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Сийярто рассказал, за что европейские политики критикуют Орбана
Вчера, 13:04
 
В миреВенгрияРоссияВиктор ОрбанПетер СийяртоВладимир ПутинРусский язык в мире
 
 
