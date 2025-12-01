Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского

БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что иногда помогает премьер-министру страны Виктору Орбану в переводах с русского на венгерский, а также призвал не обсуждать ситуацию с неточным переводом на переговорах Орбана и президента России Владимира Путина в Кремле.

Ранее венгерский портал Telex сообщил, что слова Путина на переговорах с Орбаном были переведены крайне неточно. В правящей партии "Фидес" это объяснили тем, что переводчица плохо расслышала слова российского лидера. На кадрах открытой части встречи, опубликованных журналистом "России 1" Павлом Зарубиным , видно, что Сийярто помогал переводчице.

"Не стоит это обсуждать, ведь это командная работа, поэтому я тоже могу помочь, если речь идет о русском языке, обычно я и помогаю премьер-министру. Так что с этим проблем не было", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".