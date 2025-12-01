https://ria.ru/20251201/sijjarto-2058910937.html
Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского
Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского - РИА Новости, 01.12.2025
Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что иногда помогает премьер-министру страны Виктору Орбану в переводах с... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:08:00+03:00
2025-12-01T13:08:00+03:00
2025-12-01T13:08:00+03:00
в мире
венгрия
россия
виктор орбан
петер сийярто
владимир путин
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058788842_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_713703461f0653c3516455c822f06a98.jpg
https://ria.ru/20251201/mid-2058909764.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058788842_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_4cfff35b336b7521ab04394f8d249b15.jpg
Венгерская переводчица неточно передавала Орбану слова Путина
Переводчица на переговорах Владимира Путина с Виктором Орбаном крайне неточно передала слова российского лидера премьеру Венгрии.
2025-12-01T13:08
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, виктор орбан, петер сийярто, владимир путин, русский язык в мире
В мире, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Путин, Русский язык в мире
Сийярто подтвердил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского
Сийярто заявил, что иногда помогает Орбану в переводах с русского на венгерский
БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что иногда помогает премьер-министру страны Виктору Орбану в переводах с русского на венгерский, а также призвал не обсуждать ситуацию с неточным переводом на переговорах Орбана и президента России Владимира Путина в Кремле.
Ранее венгерский портал Telex сообщил, что слова Путина
на переговорах с Орбаном
были переведены крайне неточно. В правящей партии "Фидес" это объяснили тем, что переводчица плохо расслышала слова российского лидера. На кадрах открытой части встречи, опубликованных журналистом "России 1" Павлом Зарубиным
, видно, что Сийярто
помогал переводчице.
"Не стоит это обсуждать, ведь это командная работа, поэтому я тоже могу помочь, если речь идет о русском языке, обычно я и помогаю премьер-министру. Так что с этим проблем не было", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Встреча Путина с Орбаном состоялась 28 ноября. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. Венгерский премьер назвал их успешными.