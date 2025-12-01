Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве оштрафовал публициста Стомахина* по иноагентской статье - РИА Новости, 01.12.2025
16:49 01.12.2025
Суд в Москве оштрафовал публициста Стомахина* по иноагентской статье
Суд в Москве оштрафовал публициста Стомахина* по иноагентской статье
Суд в Москве оштрафовал публициста Стомахина* по иноагентской статье

© Фото : аккаунт Бориса Стомахина в FacebookБорис Стомахин*
Борис Стомахин*. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей члена "Комитета за рабочую демократию и социализм", участника организаций фонда Free Russia Foundation** Бориса Стомахина* по иноагентской статье, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Бутырского районного суда города Москвы Стомахин Борис Владимирович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в суде.
На такую же сумму суд оштрафовал участника иностранной неправительственной португальской организации "Ассоциация свободных россиян"*** Павла Елизарова****.
* признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов
** деятельность признана нежелательной в РФ, также признан экстремистской организацией
*** признана нежелательной в РФ
**** физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон, ужесточающий налоговые условия для иноагентов
28 ноября, 17:31
 
РоссияМоскваБорис Стомахин
 
 
