https://ria.ru/20251201/shtraf-2058979297.html
Суд в Москве оштрафовал публициста Стомахина* по иноагентской статье
Суд в Москве оштрафовал публициста Стомахина* по иноагентской статье - РИА Новости, 01.12.2025
Суд в Москве оштрафовал публициста Стомахина* по иноагентской статье
Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей члена "Комитета за рабочую демократию и социализм", участника организаций фонда Free Russia Foundation**... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:49:00+03:00
2025-12-01T16:49:00+03:00
2025-12-01T16:49:00+03:00
россия
москва
борис стомахин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105565/78/1055657898_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_74ed3b9e8d333f222167552c3ebd0090.jpg
https://ria.ru/20251128/putin-2058444252.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105565/78/1055657898_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_852916f4815fdabafa5906fbd582af01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, борис стомахин
Россия, Москва, Борис Стомахин
Суд в Москве оштрафовал публициста Стомахина* по иноагентской статье
Публициста Стомахина оштрафовали на 50 тысяч рублей по иноагентской статье
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей члена "Комитета за рабочую демократию и социализм", участника организаций фонда Free Russia Foundation** Бориса Стомахина* по иноагентской статье, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Бутырского районного суда города Москвы
Стомахин Борис Владимирович* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ
, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сообщили в суде.
На такую же сумму суд оштрафовал участника иностранной неправительственной португальской организации "Ассоциация свободных россиян"*** Павла Елизарова****.
* признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов
** деятельность признана нежелательной в РФ, также признан экстремистской организацией
*** признана нежелательной в РФ
**** физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ