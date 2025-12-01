Суд в Москве оштрафовал публициста Стомахина* по иноагентской статье

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей члена "Комитета за рабочую демократию и социализм", участника организаций фонда Free Russia Foundation** Бориса Стомахина* по иноагентской статье, сообщили РИА Новости в суде.