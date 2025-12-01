Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии

КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Победа", бизнесмен Илан Шор заявил, что прекращает социальные проекты Молдавии и выплаты из-за блокировки финансовых переводов его структур молдавскими властями.

Осенью центральная избирательная комиссия Молдавии не допустила партию "Победа" к участию в парламентских выборах, сославшись на несоответствие требованиям законодательства. Ранее, в октябре, молдавские правоохранительные органы сообщали о проверках ряда экономических компаний, связанных, по данным следствия, с непрозрачным финансированием политической деятельности.