01.12.2025

Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии
11:36 01.12.2025
Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии
Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии - РИА Новости, 01.12.2025
Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Победа", бизнесмен Илан Шор заявил, что прекращает социальные проекты Молдавии и выплаты из-за блокировки финансовых... РИА Новости, 01.12.2025
в мире, молдавия, илан шор
В мире, Молдавия, Илан Шор
Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии

Шор заявил о закрытии своих соцпроектов в Молдавии из-за режима Санду

© Фото : пресс-служба А7Илан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : пресс-служба А7
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Победа", бизнесмен Илан Шор заявил, что прекращает социальные проекты Молдавии и выплаты из-за блокировки финансовых переводов его структур молдавскими властями.
Шор реализовывал Молдавии проекты по благоустройству населенных пунктов, включая строительство и обновление парков, ремонт отдельных участков дорог, установку уличного освещения, модернизацию объектов социальной инфраструктуры и создание детских площадок. Также он реализовывал программы поддержки пожилых людей и малообеспеченных семей.
«
"Я вынужден закрыть свои социальные проекты в Молдавии, всё это время помогавшие людям выжить. Блокировка средств молдавскими властями привела к невозможности продолжать помощь гражданам. За последние шесть месяцев власти якобы заблокировали около 50 миллионов долларов, предназначенных для поддержки жителей страны", - написал Шор в своем Tеlegram-канале.
Осенью центральная избирательная комиссия Молдавии не допустила партию "Победа" к участию в парламентских выборах, сославшись на несоответствие требованиям законодательства. Ранее, в октябре, молдавские правоохранительные органы сообщали о проверках ряда экономических компаний, связанных, по данным следствия, с непрозрачным финансированием политической деятельности.
Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Метод "избирательной селекции" применяется в Молдавии, считает экс-премьер
В миреМолдавияИлан Шор
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
