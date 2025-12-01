https://ria.ru/20251201/shor-2058884021.html
Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии
Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии
Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Победа", бизнесмен Илан Шор заявил, что прекращает социальные проекты Молдавии и выплаты из-за блокировки финансовых...
молдавия
Шор заявил, что закроет свои социальные проекты в Молдавии
Шор заявил о закрытии своих соцпроектов в Молдавии из-за режима Санду
КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Победа", бизнесмен Илан Шор заявил, что прекращает социальные проекты Молдавии и выплаты из-за блокировки финансовых переводов его структур молдавскими властями.
проекты по благоустройству населенных пунктов, включая строительство и обновление парков, ремонт отдельных участков дорог, установку уличного освещения, модернизацию объектов социальной инфраструктуры и создание детских площадок. Также он реализовывал программы поддержки пожилых людей и малообеспеченных семей.
"Я вынужден закрыть свои социальные проекты в Молдавии, всё это время помогавшие людям выжить. Блокировка средств молдавскими властями привела к невозможности продолжать помощь гражданам. За последние шесть месяцев власти якобы заблокировали около 50 миллионов долларов, предназначенных для поддержки жителей страны", - написал Шор в своем Tеlegram-канале
Осенью центральная избирательная комиссия Молдавии не допустила партию "Победа" к участию в парламентских выборах, сославшись на несоответствие требованиям законодательства. Ранее, в октябре, молдавские правоохранительные органы сообщали о проверках ряда экономических компаний, связанных, по данным следствия, с непрозрачным финансированием политической деятельности.