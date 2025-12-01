Досрочные выборы в Сербии состоятся через год, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года.

Глава сербского государства на фоне протестов в стране ранее уже заявлял о проведении в будущем досрочных парламентских выборов, в конце 2026 года или начале 2027 года.