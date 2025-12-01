Досрочные выборы в Сербии состоятся через год, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года.
"...Вот мы и официально вошли в год выборов, в годовой срок у нас будут выборы. Сейчас осталась только подготовка к выборам, посмотрим, кто участвует, сколько блоков, как, какие кандидаты. Посмотрим, будут ли только парламентские или и президентские выборы. Об этом примут решение уполномоченные институты (президент и спикер парламент - ред.)", - заявил Вучич в понедельник журналистам.
Глава сербского государства на фоне протестов в стране ранее уже заявлял о проведении в будущем досрочных парламентских выборов, в конце 2026 года или начале 2027 года.
В минувшее воскресенье прошли муниципальные выборы в муниципалитетах Неготин, Сечань и Мионица, где, по предварительным данным, победила правящая Сербская прогрессивная партия (СПП).
