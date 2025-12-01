Рейтинг@Mail.ru
Досрочные выборы в Сербии состоятся через год, заявил Вучич - РИА Новости, 01.12.2025
18:19 01.12.2025
Досрочные выборы в Сербии состоятся через год, заявил Вучич
Досрочные выборы в Сербии состоятся через год, заявил Вучич - РИА Новости, 01.12.2025
Досрочные выборы в Сербии состоятся через год, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года. РИА Новости, 01.12.2025
в мире, сербия, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Александр Вучич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Досрочные выборы в Сербии состоятся через год, заявил Вучич

Вучич: досрочные выборы в Сербии состоятся состоятся в конце 2026

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 1 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские и, возможно, президентские выборы в стране состоятся в конце 2026 года.
"...Вот мы и официально вошли в год выборов, в годовой срок у нас будут выборы. Сейчас осталась только подготовка к выборам, посмотрим, кто участвует, сколько блоков, как, какие кандидаты. Посмотрим, будут ли только парламентские или и президентские выборы. Об этом примут решение уполномоченные институты (президент и спикер парламент - ред.)", - заявил Вучич в понедельник журналистам.
Глава сербского государства на фоне протестов в стране ранее уже заявлял о проведении в будущем досрочных парламентских выборов, в конце 2026 года или начале 2027 года.
В минувшее воскресенье прошли муниципальные выборы в муниципалитетах Неготин, Сечань и Мионица, где, по предварительным данным, победила правящая Сербская прогрессивная партия (СПП).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Вучич сообщил об обещаниях Орбана насчет энергетики Сербии
29 ноября, 19:17
 
В миреСербияАлександр ВучичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
