В порту Дакар ответили на вопрос о версиях инцидента с танкером

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сенегал пока не выдвигает версии инцидента с танкером, считает преждевременным делать выводы, сообщили РИА Новости в администрации порта Дакар.
Четыре взрыва прогремели в ночь на 28 ноября возле танкера Mersin у берегов Сенегала, после этого вода начала поступать в машинное отделение, заявили ранее РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping.
"На текущей стадии расследования было бы преждевременным делать предположения о причинах инцидента. В настоящий момент в ходе расследования приоритет отдаётся анализу технических данных, опросу членов команды и изучению повреждённой части судна, а именно машинного отделения, где были обнаружены пробоины. Все гипотезы тщательно рассматриваются, но мы придерживаемся принципа, что именно факты должны лежать в основе расследования, нежели какие-то обозначенные заранее сценарии произошедших событий", - сказал собеседник агентства.
По информации портовых властей, инцидент с танкером Mersin произошел в ночь с 27 на 28 ноября в акватории у порта Дакар. В результате инцидента судно получило пробоины в машинном отделении, которое заполнилось водой. Властям пока удается поддерживать судно на плаву и не допускать разлива топлива.
Ранее сенегальский портал Senenews сообщил, что танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов. Портал утверждал, что власти планируют удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.
В прошлую пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
В понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщила, что Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.