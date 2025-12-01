В порту Дакар ответили на вопрос о версиях инцидента с танкером

"На текущей стадии расследования было бы преждевременным делать предположения о причинах инцидента. В настоящий момент в ходе расследования приоритет отдаётся анализу технических данных, опросу членов команды и изучению повреждённой части судна, а именно машинного отделения, где были обнаружены пробоины. Все гипотезы тщательно рассматриваются, но мы придерживаемся принципа, что именно факты должны лежать в основе расследования, нежели какие-то обозначенные заранее сценарии произошедших событий", - сказал собеседник агентства.