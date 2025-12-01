© Кадр видео из соцсетей Танкер Mersin у берегов Сенегала

В Турции рассказали подробности ЧП с танкером у берегов Сенегала

СТАМБУЛ, 1 дек — РИА Новости. Около танкера Mersin прогремели четыре взрыва, прежде чем он дал течь у берегов Сенегала, заявили РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping.

"Около 23:45 мск 27 ноября, когда судно стояло на якоре у берегов Дакара Сенегале , прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало заполняться водой. Ситуация была немедленно взята под контроль. Подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности", — сказал собеседник агентства.

Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не выявили. Судно остается стабильным и не представляет никаких угроз для навигации или для ближайших объектов, добавили в Beşiktaş Shipping.

Там отметили, что устраняют последствия инцидента и сотрудничают со страховщиками и сенегальскими властями.

О ЧП с танкером Mersin сообщили накануне вечером сенегальские СМИ. Как говорилось в публикациях, местные власти пытаются предотвратить экологическую катастрофу и намерены откачать около полумиллиона баррелей углеводородов.

Двадцать восьмого ноября в Черном море подверглись атакам два танкера под флагом Гамбии . Судно Kairos загорелось в 28 милях от берегов Турции , в Анкаре полагают, что причиной могло стать столкновение с миной. С борта успешно эвакуировали 25 членов экипажа, пожар потушили спустя двое суток. Танкер Virat с 20 членами экипажа атаковали безэкипажные катера, его буксируют к берегу.