В Турции рассказали подробности ЧП с танкером у берегов Сенегала
13:13 01.12.2025 (обновлено: 15:58 01.12.2025)
В Турции рассказали подробности ЧП с танкером у берегов Сенегала
В Турции рассказали подробности ЧП с танкером у берегов Сенегала
Около танкера Mersin прогремели четыре взрыва, прежде чем он дал течь у берегов Сенегала, заявили РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping. РИА Новости, 01.12.2025
в мире, сенегал, дакар (город), турция, черное море
В мире, Сенегал, Дакар (город), Турция, Черное море
В Турции рассказали подробности ЧП с танкером у берегов Сенегала

Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремели четыре взрыва

© Кадр видео из соцсетейТанкер Mersin у берегов Сенегала
Танкер Mersin у берегов Сенегала - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Танкер Mersin у берегов Сенегала
СТАМБУЛ, 1 дек — РИА Новости. Около танкера Mersin прогремели четыре взрыва, прежде чем он дал течь у берегов Сенегала, заявили РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping.
"Около 23:45 мск 27 ноября, когда судно стояло на якоре у берегов Дакара в Сенегале, прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало заполняться водой. Ситуация была немедленно взята под контроль. Подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности", — сказал собеседник агентства.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Песков назвал атаку на танкеры в Турции посягательством на суверенитет
Вчера, 12:36
Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не выявили. Судно остается стабильным и не представляет никаких угроз для навигации или для ближайших объектов, добавили в Beşiktaş Shipping.
Там отметили, что устраняют последствия инцидента и сотрудничают со страховщиками и сенегальскими властями.
О ЧП с танкером Mersin сообщили накануне вечером сенегальские СМИ. Как говорилось в публикациях, местные власти пытаются предотвратить экологическую катастрофу и намерены откачать около полумиллиона баррелей углеводородов.
Двадцать восьмого ноября в Черном море подверглись атакам два танкера под флагом Гамбии. Судно Kairos загорелось в 28 милях от берегов Турции, в Анкаре полагают, что причиной могло стать столкновение с миной. С борта успешно эвакуировали 25 членов экипажа, пожар потушили спустя двое суток. Танкер Virat с 20 членами экипажа атаковали безэкипажные катера, его буксируют к берегу.
МИД Турции выразил обеспокоенность из-за этих инцидентов. По информации британской газеты The Guardian, за нападениями стоит Киев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции.
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Граждане России находились на атакованных ВСУ танкерах, сообщил источник
30 ноября, 17:08
 
