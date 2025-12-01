https://ria.ru/20251201/senegal-2058912148.html
В Турции рассказали подробности ЧП с танкером у берегов Сенегала
01.12.2025
В Турции рассказали подробности ЧП с танкером у берегов Сенегала
Около танкера Mersin прогремели четыре взрыва, прежде чем он дал течь у берегов Сенегала, заявили РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping.
2025-12-01T13:13:00+03:00
2025-12-01T13:13:00+03:00
2025-12-01T15:58:00+03:00
В Турции рассказали подробности ЧП с танкером у берегов Сенегала
Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремели четыре взрыва
СТАМБУЛ, 1 дек — РИА Новости. Около танкера Mersin прогремели четыре взрыва, прежде чем он дал течь у берегов Сенегала, заявили РИА Новости в турецкой компании Beşiktaş Shipping.
"Около 23:45 мск 27 ноября, когда судно стояло на якоре у берегов Дакара
в Сенегале
, прогремели четыре взрыва снаружи, в результате машинное отделение начало заполняться водой. Ситуация была немедленно взята под контроль. Подтверждаем, что все члены экипажа в безопасности", — сказал собеседник агентства.
Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды не выявили. Судно остается стабильным и не представляет никаких угроз для навигации или для ближайших объектов, добавили в Beşiktaş Shipping.
Там отметили, что устраняют последствия инцидента и сотрудничают со страховщиками и сенегальскими властями.
О ЧП с танкером Mersin сообщили накануне вечером сенегальские СМИ. Как говорилось в публикациях, местные власти пытаются предотвратить экологическую катастрофу и намерены откачать около полумиллиона баррелей углеводородов.
Двадцать восьмого ноября в Черном море
подверглись атакам два танкера под флагом Гамбии
. Судно Kairos загорелось в 28 милях от берегов Турции
, в Анкаре полагают, что причиной могло стать столкновение с миной. С борта успешно эвакуировали 25 членов экипажа, пожар потушили спустя двое суток. Танкер Virat с 20 членами экипажа атаковали безэкипажные катера, его буксируют к берегу.
МИД Турции выразил обеспокоенность из-за этих инцидентов. По информации британской газеты The Guardian, за нападениями стоит Киев
.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
назвал атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции.