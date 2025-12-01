https://ria.ru/20251201/sber-2058927055.html
Сбер проведет "День инвестора" и расскажет о новых решениях для клиентов
экономика
сбербанк россии
сбер
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Команда Сбербанка расскажет о главных технологических и продуктовых достижениях текущего года, а также поделится планами и прогнозами на 2026 год в ходе мероприятия "Сделано в Сбере", трансляция которого пройдет 10 декабря, сообщает банк.
Событие объединит традиционный формат мероприятия "День инвестора" и масштабную презентацию новых сервисов и возможностей для клиентов и бизнеса.
"В ходе мероприятия команда банка представит результаты Сбера по итогам второго года Стратегии 2026, обсудит ключевые направления развития бизнеса, отраслевые тренды и расскажет о ключевых параметрах дивидендной политики. Руководители бизнес-направлений и команд разработки представят главные обновления экосистемы Сбера", - говорится в сообщении.