Сбер проведет "День инвестора" и расскажет о новых решениях для клиентов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Команда Сбербанка расскажет о главных технологических и продуктовых достижениях текущего года, а также поделится планами и прогнозами на 2026 год в ходе мероприятия "Сделано в Сбере", трансляция которого пройдет 10 декабря, сообщает банк.

Событие объединит традиционный формат мероприятия "День инвестора" и масштабную презентацию новых сервисов и возможностей для клиентов и бизнеса.