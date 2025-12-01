S7 планирует увеличить число рейсов из России в Китай в декабре

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") запланировала увеличение частоты рейсов из РФ в Китай в декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
"Мы наблюдаем существенное повышение интереса к Китаю с сентября - с момента введения безвизового режима для российских граждан. В декабре запланировано увеличение частоты рейсов в КНР. На данный момент мы летаем в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай. Внимательно отслеживаем динамику спроса и готовы гибко адаптировать свою маршрутную сеть для удобства пассажиров, включая рассмотрение новых направлений", - ответили в S7 на вопрос, прогнозирует ли компания повышение спроса и планирует ли увеличить число рейсов в Китай на фоне введения безвизового режима для граждан КНР.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.