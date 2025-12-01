В Румынии Джеорджеску собрал на митинге тысячи сторонников

КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Независимый румынский политик Кэлин Джеорджеску, занявший первое место в аннулированном туре президентских выборов Румынии в ноябре 2024 года, собрал в понедельник на митинге ко Дню национального объединения в городе Алба-Юлия тысячи сторонников, сообщает местный Независимый румынский политик Кэлин Джеорджеску, занявший первое место в аннулированном туре президентских выборов Румынии в ноябре 2024 года, собрал в понедельник на митинге ко Дню национального объединения в городе Алба-Юлия тысячи сторонников, сообщает местный телеканал Realitatea Plus.

На выборах в ноябре 2024 года Джеорджеску занял первое место в первом туре. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал результаты голосования и отменил проведение второго тура, сославшись на выявленные нарушения. После устранения независимого кандидата протестный электорат перешёл к лидеру партии AUR ("Альянс за объединение румын" – ред.) Джеордже Симиону, но он проиграл тогдашнему мэру Бухареста Никушору Дану на фоне консолидации проевропейских сил и использования административного ресурса.

"Сторонники Джеорджеску собрались у монумента Объединения в городе Алба-Юлия. Многотысячная толпа приветствовала политика. Многочисленные группы людей, речь идёт о десятках тысяч, прибыли из разных регионов страны. Джеорджеску призвал собравшихся помнить значение Великого объединения 1 декабря 1918 года и добавил, что Румыния должна вновь стать живой историей, а душа румынского народа не продаётся", – говорится в публикации на сайте румынского телеканала Realitatea Plus.

Телеканал отмечает, что после участия в президентских выборах 2024 года Джорджеску остаётся одной из наиболее заметных фигур румынской оппозиции. Пользователи соцсетей размещают на своих страницах видеозаписи встречи, фиксируя масштаб собрания и выступление Джеорджеску.

Джеорджеску 26 февраля в Румынии предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.