В Румынии Джеорджеску собрал на митинге тысячи сторонников
17:27 01.12.2025 (обновлено: 17:43 01.12.2025)
В Румынии Джеорджеску собрал на митинге тысячи сторонников
В Румынии Джеорджеску собрал на митинге тысячи сторонников - РИА Новости, 01.12.2025
В Румынии Джеорджеску собрал на митинге тысячи сторонников
Независимый румынский политик Кэлин Джеорджеску, занявший первое место в аннулированном туре президентских выборов Румынии в ноябре 2024 года, собрал в... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
румыния
сша
бухарест
никушор дан
кэлин джеорджеску
нато
румыния
сша
бухарест
в мире, румыния, сша, бухарест, никушор дан, кэлин джеорджеску, нато
В мире, Румыния, США, Бухарест, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, НАТО
В Румынии Джеорджеску собрал на митинге тысячи сторонников

Экс-кандидат в президенты Румынии Джеорджеску собрал на митинге тысячи людей

© Alba24.ro/YouTubeКэлин Джеорджеску собрал на митинге ко Дню национального объединения в городе Алба-Юлия тысячи сторонников
Кэлин Джеорджеску собрал на митинге ко Дню национального объединения в городе Алба-Юлия тысячи сторонников - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Alba24.ro/YouTube
Кэлин Джеорджеску собрал на митинге ко Дню национального объединения в городе Алба-Юлия тысячи сторонников
КИШИНЕВ, 1 дек – РИА Новости. Независимый румынский политик Кэлин Джеорджеску, занявший первое место в аннулированном туре президентских выборов Румынии в ноябре 2024 года, собрал в понедельник на митинге ко Дню национального объединения в городе Алба-Юлия тысячи сторонников, сообщает местный телеканал Realitatea Plus.
На выборах в ноябре 2024 года Джеорджеску занял первое место в первом туре. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал результаты голосования и отменил проведение второго тура, сославшись на выявленные нарушения. После устранения независимого кандидата протестный электорат перешёл к лидеру партии AUR ("Альянс за объединение румын" – ред.) Джеордже Симиону, но он проиграл тогдашнему мэру Бухареста Никушору Дану на фоне консолидации проевропейских сил и использования административного ресурса.
"Сторонники Джеорджеску собрались у монумента Объединения в городе Алба-Юлия. Многотысячная толпа приветствовала политика. Многочисленные группы людей, речь идёт о десятках тысяч, прибыли из разных регионов страны. Джеорджеску призвал собравшихся помнить значение Великого объединения 1 декабря 1918 года и добавил, что Румыния должна вновь стать живой историей, а душа румынского народа не продаётся", – говорится в публикации на сайте румынского телеканала Realitatea Plus.
Телеканал отмечает, что после участия в президентских выборах 2024 года Джорджеску остаётся одной из наиболее заметных фигур румынской оппозиции. Пользователи соцсетей размещают на своих страницах видеозаписи встречи, фиксируя масштаб собрания и выступление Джеорджеску.
Джеорджеску 26 февраля в Румынии предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации, в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании осенью 2024 года. Политик находится под подпиской о невыезде, что ограничивает его передвижения в рамках судебного контроля.
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
В миреРумынияСШАБухарестНикушор ДанКэлин ДжеорджескуНАТО
 
 
