Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20
Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20 - РИА Новости, 01.12.2025
Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20
Рубль в ноябре наиболее заметно среди остальных валют стран "Большой двадцатки" укрепился к доллару, обратило внимание РИА Новости, изучив данные торгов.
Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20
Рубль в ноябре подорожал к доллару сильнее других валют G20
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рубль в ноябре наиболее заметно среди остальных валют стран "Большой двадцатки" укрепился к доллару, обратило внимание РИА Новости, изучив данные торгов.
Рубль также стал вообще третьим в мире по этому показателю, укрепившись к доллару на 2,9% за последний месяц осени.
Заметнее же всего в целом к американской валюте укрепилась ботсванская пула - сразу на 4,4%. Вторым стало колумбийское песо, показавшее положительную динамику в 3,1%.
Не сильно от них отстал и тенге, за месяц подорожавший к "американцу" на 2,8%. Замкнул пятерку венгерский форинт, укрепившийся к нему на 2%.
Сильнее всего за месяц к доллару подешевела южнокорейская вона - на 2,4%. Недалеко ушел еще один представитель Дальнего Востока
- тайваньский доллар ослаб к американскому на 1,8%. Примерно такой же показатель, снижение на 1,7%, зафиксирован у исландской кроны.
А кроме них в пятерку наиболее ослабевших к доллару валют вошли иена (-1,5%) и маврикийская рупия (-1,3%).