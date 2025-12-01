Рейтинг@Mail.ru
Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20 - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:01 01.12.2025 (обновлено: 11:05 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/rubl-2058871620.html
Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20
Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20 - РИА Новости, 01.12.2025
Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20
Рубль в ноябре наиболее заметно среди остальных валют стран "Большой двадцатки" укрепился к доллару, обратило внимание РИА Новости, изучив данные торгов. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:01:00+03:00
2025-12-01T11:05:00+03:00
экономика
дальний восток
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20250618/rossiya-2023455383.html
https://ria.ru/20251130/zarplata-2058717063.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дальний восток
Экономика, Дальний Восток, Хорошие новости
Рубль показал наибольшее укрепление к доллару среди валют G20

Рубль в ноябре подорожал к доллару сильнее других валют G20

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рубль в ноябре наиболее заметно среди остальных валют стран "Большой двадцатки" укрепился к доллару, обратило внимание РИА Новости, изучив данные торгов.
Рубль также стал вообще третьим в мире по этому показателю, укрепившись к доллару на 2,9% за последний месяц осени.
Отдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Россия вошла в тройку стран с самым низким "индексом пикника"
18 июня, 04:04
Заметнее же всего в целом к американской валюте укрепилась ботсванская пула - сразу на 4,4%. Вторым стало колумбийское песо, показавшее положительную динамику в 3,1%.
Не сильно от них отстал и тенге, за месяц подорожавший к "американцу" на 2,8%. Замкнул пятерку венгерский форинт, укрепившийся к нему на 2%.
Сильнее всего за месяц к доллару подешевела южнокорейская вона - на 2,4%. Недалеко ушел еще один представитель Дальнего Востока - тайваньский доллар ослаб к американскому на 1,8%. Примерно такой же показатель, снижение на 1,7%, зафиксирован у исландской кроны.
А кроме них в пятерку наиболее ослабевших к доллару валют вошли иена (-1,5%) и маврикийская рупия (-1,3%).
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Средняя зарплата в четырех регионах России превысила 150 тысяч рублей
30 ноября, 12:14
 
Хорошие новостиЭкономикаДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала