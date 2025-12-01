Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о появлении передвижных аптек в России - РИА Новости, 01.12.2025
15:00 01.12.2025
Медведев рассказал о появлении передвижных аптек в России
В ряде населенных пунктов РФ появятся передвижные аптеки, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2025
общество, россия, архангельская область, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Архангельская область, Дмитрий Медведев, Единая Россия
© РИА Новости / Максим Богодвид
Фармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В ряде населенных пунктов РФ появятся передвижные аптеки, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В понедельник Медведев провел прием граждан в режиме видеоконференции. Жительница небольшого поселка в Архангельской области обратилась к председателю партии с идеей передвижных аптек для людей, проживающих в удаленных населенных пунктах.
"Идея передвижных аптечных пунктов она хорошая. Она, кстати, не новая... Сейчас эта идея, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски, пункты эти аптечные будут опробованы", - сказал Медведев.
Он добавил, что решение по данной теме пока не было принято из-за вопроса, связанного с контролем за оборотом лекарственных средств. "Обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют. Так что мы эту инициативу обязательно реализуем", - добавил Медведев.
В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно
13 апреля, 02:21
В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно
13 апреля, 02:21
 
