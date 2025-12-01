Медведев рассказал о появлении передвижных аптек в России

"Идея передвижных аптечных пунктов она хорошая. Она, кстати, не новая... Сейчас эта идея, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски, пункты эти аптечные будут опробованы", - сказал Медведев.

Он добавил, что решение по данной теме пока не было принято из-за вопроса, связанного с контролем за оборотом лекарственных средств. "Обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют. Так что мы эту инициативу обязательно реализуем", - добавил Медведев.