https://ria.ru/20251201/rossiya-2058943254.html
Медведев рассказал о появлении передвижных аптек в России
Медведев рассказал о появлении передвижных аптек в России - РИА Новости, 01.12.2025
Медведев рассказал о появлении передвижных аптек в России
В ряде населенных пунктов РФ появятся передвижные аптеки, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T15:00:00+03:00
2025-12-01T15:00:00+03:00
2025-12-01T15:00:00+03:00
общество
россия
архангельская область
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg
https://ria.ru/20250413/gosduma-2010954872.html
россия
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e24e7b4e0a1adb30ec571e167724b22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, архангельская область, дмитрий медведев, единая россия
Общество, Россия, Архангельская область, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал о появлении передвижных аптек в России
Медведев: в ряде населенных пунктов появятся передвижные аптеки
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В ряде населенных пунктов РФ появятся передвижные аптеки, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В понедельник Медведев
провел прием граждан в режиме видеоконференции. Жительница небольшого поселка в Архангельской области
обратилась к председателю партии с идеей передвижных аптек для людей, проживающих в удаленных населенных пунктах.
"Идея передвижных аптечных пунктов она хорошая. Она, кстати, не новая... Сейчас эта идея, как я понимаю, уже в стадии перехода к реализации и будут выбраны населенные пункты и регионы, где эти передвижные аптечные киоски, пункты эти аптечные будут опробованы", - сказал Медведев.
Он добавил, что решение по данной теме пока не было принято из-за вопроса, связанного с контролем за оборотом лекарственных средств. "Обычные лекарства, которые используют люди пенсионного возраста, они в общем и целом такого специального контроля и не требуют. Так что мы эту инициативу обязательно реализуем", - добавил Медведев.