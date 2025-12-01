ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в понедельник назвал безумием заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности рассмотрения альянсом проекта нанесения упреждающего удара по России.
Раннее адмирал Каво Драгоне заявил газете Financial Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
"ПОЛНОЕ БЕЗУМИЕ! Знаменитый "оборонительный альянс" так оправдывает свой переход к "наступлению". Будет достаточно любого надуманного или полностью выдуманного повода, чтобы начать войну!" – написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х, комментируя публикацию Financial Times.
Политик выразил уверенность, что в качестве подобного предлога мог бы быть использован теракт на "Северных потоках", и обвинение России в причастности к теракту привело бы к боевым действиям между НАТО и Россией.
"НАТО должно было исчезнуть в 1991 году, вместе с холодной войной и ОВД (Организацией Варшавского договора – ред.). Альянс должен вечно оправдывать свое существование через создание для себя врагов и развязывание войн", - добавил Филиппо.
Политик также призвал к выходу Франции из НАТО.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".