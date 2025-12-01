Рейтинг@Mail.ru
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России
13:26 01.12.2025 (обновлено: 16:13 01.12.2025)
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 01.12.2025
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X напомнил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, говоря о мире на Украине, желает... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:26:00+03:00
2025-12-01T16:13:00+03:00
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России

Дюпон-Эньян: Каллас хочет разделить Россию на маленькие государства

© РИА Новости / Алексей Никольский
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X напомнил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, говоря о мире на Украине, желает раздробить Россию.
"Давайте никогда не забывать, что высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и бывший премьер-министр Эстонии хотела разделить Россию "на маленькие государства", — написал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после слов Путина
Вчера, 11:35
Французский политик подчеркнул, что именно Евросоюз не хочет завершения конфликта, предпочитая финансировать коррумпированный режим Владимира Зеленского.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе заявляла, что Каллас нужно вызвать санитаров из-за ее заявлений про то, что Россия за последние сто лет напала на большое количество стран.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США
Вчера, 10:06
 
