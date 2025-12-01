https://ria.ru/20251201/rossiya-2058915085.html
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 01.12.2025
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X напомнил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, говоря о мире на Украине, желает... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:26:00+03:00
2025-12-01T13:26:00+03:00
2025-12-01T16:13:00+03:00
в мире
россия
франция
кайя каллас
николя дюпон-эньян
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20251201/makron-2058883720.html
https://ria.ru/20251201/telegraph-2058856490.html
россия
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, кайя каллас, николя дюпон-эньян, владимир зеленский, украина
В мире, Россия, Франция, Кайя Каллас, Николя Дюпон-Эньян, Владимир Зеленский, Украина
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России
Дюпон-Эньян: Каллас хочет разделить Россию на маленькие государства